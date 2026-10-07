Oficina Municipal de Información al Consumidor de Alcalá (Sevilla) aumenta un 54,4% su actividad de abril a septiembre

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, acompañada de la delegada de Salud y Consumo, Lidia Ballesteros, en su visita a la Oficina de Atención al Consumidor. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha incrementado un 54,4 por ciento el número de expedientes tramitados al comparar los meses de abril a septiembre de 2025 y el mismo periodo de 2026, con 43 expedientes más en este segundo año de funcionamiento; un crecimiento que "pone de manifiesto la progresiva consolidación de este servicio municipal y su utilización eficiente por parte de la ciudadanía para resolver dudas, plantar reclamaciones y recibir asesoramiento ante problemas relacionados con compras y servicios".

En contexto, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, acompañada de la delegada de Salud y Consumo, Lidia Ballesteros, ha visitado la Oficina de Atención al Consumidor, integrada en la Oficina de Atención a la Ciudadanía para conocer el balance de actividad tras año y medio de funcionamiento y comprobar la evolución del servicio, tal y como ha indicado el Consistorio alcalareño en una nota.

Desde su puesta en marcha en abril de 2025, la OMIC ha abierto 314 expedientes --131 durante 2025 y 183 hasta los primeros días de octubre de 2026--. A ello se suman 417 atenciones presenciales, de las que 152 se realizaron durante el pasado año y 265 en lo que va de 2026.

De este modo, los datos de este primer balance reflejan una "evolución creciente" de la demanda de este servicio municipal que, más allá de la tramitación de reclamaciones y quejas, desarrolla una función de información, orientación y asesoramiento sobre los derechos y deberes legítimos de las personas consumidoras.

En concreto, la regulación y puesta en funcionamiento fue aprobada en la Ordenanza Municipal reguladora de la Oficina de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, publicada en BOP Sevilla número 37 de 24 de febrero de 2025.

En tal sentido, la alcaldesa ha destacado que "la OMIC está cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales que nos marcamos con su puesta en marcha, ofrecer un servicio cercano, accesible y especializado a los vecinos de Alcalá orientando y ayudando a defender sus derechos como consumidores".

Al respceto, Jiménez ha valorado el crecimiento sostenido de la actividad de la OMIC y el trabajo que está realizando el personal especializado "para atender las consultas y reclamaciones de la ciudadanía, informar sobre sus derechos y facilitar, cuando corresponde, la mediación y resolución de conflictos".

Los expedientes gestionados por la OMIC abarcan una "amplia variedad de ámbitos de consumo". Entre los asuntos atendidos se encuentran problemas relacionados con suministros y facturación, como electricidad, agua y telecomunicaciones.

La Administración local ha destacado los relacionados con vehículos y transportes, incluyendo compraventa, talleres, alquileres y mensajería; compras y garantías tanto en establecimientos físicos como en comercio electrónico, además de muebles y electrodomésticos. La actividad se completa con consultas y reclamaciones vinculadas a otros servicios como gimnasios, turismo, clínicas e intermediación inmobiliaria.

La OMIC atiende de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 horas y martes y jueves en horario de tarde de 15,00 horas a 20,00 horas mediante cita previa que puede solicitarse a través de 'https://www.alcaladeguadaira.es/servicios-municipales/portal...'.