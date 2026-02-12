'Oleoestepa' recibe el Premio Internacional Expoliva 'Envasador' al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra

La DOP Estepa celebra el Premio Internacional Expoliva 'Envasador' concedido a Oleoestepa. - DENOMINACIÓN DE ORIGEN ESTEPA

ESTEPA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Estepa ha celebrado el Premio Internacional Expoliva 'Envasador' al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) que ha sido concedido a 'Oleoestepa', entidad envasadora amparada por la citada DOP.

Se trata de un premio encuadrado en "una de las categorías más exigentes del panorama oleícola internacional", según han puesto de relieve este jueves en un comunicado desde la DOP Estepa, que certifica dicho aceite de oliva virgen extra, que ha sido producido y elaborado por la cooperativa Olivarera Pontanense S.C.A., de Puente Genil (Córdoba), entidad también amparada por la Denominación de Origen.

Este reconocimiento "pone en valor el trabajo, el compromiso con la calidad y la excelencia productiva de la Olivarera Pontanense S.C.A., cuyo rigor en el proceso de elaboración ha sido clave para alcanzar este importante galardón internacional", según defienden desde el citado sello de calidad.

La Cooperativa Olivarera Pontanense está integrada por más de 600 socios que cultivan aproximadamente 5.500 hectáreas de olivar. Produce de media 3.000 toneladas de aceite de oliva virgen extra, que comercializa Oleoestepa S.C.A., y sus aceites se sitúan "cada año entre los más premiados del mundo".

Estos datos "reflejan la dimensión productiva y el alto nivel cualitativo de una entidad firmemente comprometida con los estándares exigidos por la DOP Estepa", agrega el comunicado, que aclara que la modalidad 'Envasador' de los Premios Internacionales Expoliva distingue a empresas que comercializan aceite bajo su propia marca y que "cumplen rigurosos requisitos técnicos y estructurales", entre los que figuran "un lote mínimo de gran volumen, un elevado volumen anual envasado y la total correspondencia entre el origen del aceite y la nacionalidad de la entidad participante".

Se trata, por tanto, de "un galardón que reconoce no solo la excelencia sensorial del producto, sino también la solvencia industrial y la capacidad comercial de la entidad", según han valorado desde la DOP Estepa, sello para el que este premio "supone un respaldo al modelo de calidad diferenciada que caracteriza a la Denominación, reconocida por contar con uno de los pliegos de condiciones más exigentes del mundo, con parámetros físico-químicos y organolépticos más restrictivos que la normativa general, así como un sistema integral de control y certificación independiente".

El secretario general de la DOP Estepa, Moisés Caballero, ha manifestado que "este premio es especialmente significativo porque reconoce a un aceite de oliva virgen extra que cualquier consumidor puede encontrar en un lineal".

"Estamos hablando de un AOVE para el día a día, accesible, pero con una calidad extraordinaria", ha agregado, y ha defendido que "es la demostración de que la excelencia certificada por la DOP Estepa no es algo excepcional o limitado, sino una garantía real al alcance de todos".

Con este reconocimiento, la Denominación de Origen Protegida Estepa considera que "refuerza su posicionamiento nacional e internacional como sello de referencia en el segmento 'premium' del aceite de oliva virgen extra, consolidando la proyección de sus entidades inscritas y el valor añadido que aporta su certificación al consumidor".