Olga Carmona agradece el "honor y cariño" por la Medalla de Andalucía: "Es sentir que mi tierra me abraza"

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La futbolista sevillana Olga Carmona ha sido reconocida este miércoles con una de las Medallas de Andalucía, en concreto en la categoría de Deporte, por parte de la Junta de Andalucía.

Olga Carmona ha calificado la Medalla como "uno de los mayores honores" de su vida" y ha mostrado su orgullo por Andalucía a la que se ha referido como "raíz, casa", lugar donde aprendió a soñar y "donde todo empezó", en un declaración remitida a los medios y recogida por Europa Press.

"Llevar el nombre de mi Andalucía por el mundo ha sido siempre un orgullo, y sentir ahora su cariño de esta manera es algo que no olvidaré nunca, ya que para mí recibir esta medalla no es solo un premio, es sentir que mi tierra me abraza", ha destacado la deportista.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, han dado a conocer la relación completa de galardonados en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

El ejecutivo andaluz ha destacado su figura como un "ejemplo de constancia y superación que impulsa los valores del deporte" tras cosechar éxitos como la Copa del Mundo de Fútbol en 2023 y dos Nation League de la UEFA en 2024 y 2025, todos estos títulos representando a nuestro país en la selección femenina absoluto.

Nacida en Sevilla en el año 2000, Olga Carmona juega actualmente en las filas del Paris Saint-Germain Féminines francés y es internacional absoluta con la selección española, con la que alcanzó el mayor logro de su carrera tras anotar el gol de la victoria ante Inglaterra y proclamarse campeona del mundo, consiguiendo además el MVP de la final, en el campeonato mundial disputado en Australia y Nueva Zelanda en 2023.

Carmona se formó en la cantera del Sevilla FC, equipo al que llegó tras iniciarse en la Agrupación Deportiva Polideportivo Sevilla Este, cuyas instalaciones llevan desde diciembre de 2025 su nombre. Debutó con el primer equipo nervionense con tan solo 16 años, en Segunda División, consiguiendo esa misma temporada el ascenso a la máxima categoría. Ya en Primera, se consolidó como una de las referentes del conjunto sevillista, y en la temporada 2020-2021 fichó por el Real Madrid.

En cinco campañas como madridista, acumuló un total de 168 partidos y 26 goles, llegando a disputar la UEFA Women's Champions League, el torneo por clubes más importante a nivel continental. En verano de 2025, tras cumplir contrato con el Real Madrid, fichó por el Paris SaintGermain francés, su actual equipo.

Además de la consecución del Mundial de 2023, Olga Carmona se ha proclamado con España campeona de la Nation League de la UEFA en 2024 y 2025, año este último en el que también fue subcampeona en la Eurocopa de Naciones de Suiza. Además, disputó con el combinado nacional los Juegos Olímpicos de París, logrando la cuarta posición.

Asimismo, en las categorías inferiores de la selección nacional, alcanzó en 2018 la Eurocopa sub19 de Suiza, derrotando en la final a Alemania por 1-0 y disputando todo el partido.

En 2023 fue elegida dentro del FIFA XI The Best y del Mejor XI del mundo de la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), y obtuvo también la nominación al Balón de Oro -que designa a la mejor jugadora mundial- en el puesto número seis. A nivel local, fue distinguida por el Ayuntamiento de Sevilla con la Medalla de Oro de la Ciudad en 2024.