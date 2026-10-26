La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en la Romería de Cuatrovitas de Bollullos (Sevilla) y 200.000 en Bellavista

El vendedor de la ONCE Juan Guerra - LA ONCE

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sorteos de Fin de semana de la ONCE han dejado un premio de 200.000 euros en el barrio sevillano de Bellavista, este sábado, y de 240.000 euros en el municipio sevillano de Bollullos de la Mitación, ayer domingo.

Según ha detallado la administración de loterías en una nota de prensa, Pedro Portillo, vendedor de la ONCE desde 2024, vendió el sábado una decena de cupones premiados con 20.000 euros cada uno, repartiendo así 200.000 euros en el barrio de Bellavista, mientras que Juan Guerra, vendedor desde 2017, vendió un cupón con la serie agraciada con 2.000 euros al mes durante diez años, que han sumado un premio de 240.000 euros, de forma ambulante en la romería en honor a la Virgen de Cuatrovitas, que se realizó este domingo en el santuario de Bollullos de la Mitación (Sevilla).

De esta manera, Guerra, con discapacidad auditiva, se ha declarado "loco de contento por la ilusión de haber dado el premio a algún peregrino de la romería". "La ilusión se me ha cumplido, el deseo de dar un gran premio y felicidad a mucha gente, aunque sea a una sola familia, le he arreglado la vida", ha añadido.

En este contexto, el sorteo de la ONCE de este 26 de octubre estaba dedicado a los 25 años de la Fundación Ulls del Món, que actúa en todo el mundo para prevenir la ceguera, y ha repartido el resto de sus premios en Asturias, Murcia y País Vasco.

En contexto, el Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón, además de premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para mañana martes, 27 de octubre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece su mayor bote, un premio de 16 millones de euros.

Además, el próximo 11 de noviembre, el Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE pondrá en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón, además de 119 premios de 50.000 euros, entre otros.