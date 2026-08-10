La ONCE reparte 200.000 euros en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) en diez cupones durante el fin de semana

La vendedora de la ONCE Carmen Conde - ONCE

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este sábado ha dejado un premio de 200.000 euros en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), donde Carmen Conde, vendedora de la fundación desde 2017, ha vendido diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

Según ha detallado la organización en una nota de prensa, Conde ha llevado la suerte a las puertas de la Cooperativa de las Nieves de la localidad sevillana, donde se ha declarado "muy contenta y nerviosa" cuando se enteró, a la vez que se alegró por la gente. "Todo el mundo venía a buscarme porque por ahí los sábados va gente de todos los lados pero le ha tocado a mucha gente del pueblo también", ha afirmado.

Este sorteo, dedicado al astroturismo de Castilla León, ha dejado otros 80.000 euros en Dos Hermanas, con cuatro cupones premiados con 20.000 euros que vendió José Guillén, 120.000 euros en Jerez de la Frontera, que repartió Manuel Ruiloba, y otros 20.000 que dio Adán Campoy en San Roque, también en la provincia de Cádiz.

'El Sueldazo del Fin de Semana' de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.