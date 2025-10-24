La ONCE reparte 350.00 euros en premios en Las Cabezas de San Juan y 35.000 en Utrera (Sevilla)

El vendedor de la ONCE que ha repartido el premio en Las Cabezas, José Antonio García - ONCE

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la ONCE de este 23 de octubre ha repartido 350.000 euros en premios mayores en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) donde se han vendido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Según ha explicado la organización en una nota de prensa, el vendedor que "ha repartido la suerte", José Antonio García, es parte de la ONCE desde el año pasado y ha declarado que se encuentra muy contento tras haber "hecho felices a diez familias". Desde que empezó como vendedor "ha mantenido viva la ilusión de dar un premio importante a sus clientes", ha asegurado orgulloso.

El sorteo de este jueves ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en Utrera (Sevilla), que ha dado el vendedor Juan Carlos Martínez, y se han repartido el resto de los premios entre la Comunidad de Madrid, Canarias, Cataluña y Galicia.

Para este viernes, 24 de octubre, el Eurojackpot ofrece un bote de 17 millones de euros. Por su parte, el Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha puesto en juego un primer premio de once millones de euros, y once premios de un millón. Además de 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.