El Opaef de Sevilla aprueba periodos de cobro en 2026 y delegaciones de competencias de Mairena y Consorcio de Bomberos

Reunión del consejo rector del Opaef de la Diputación, celebrada este viernes 12 de diciembre. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) ha celebrado este viernes sesión de su consejo rector, presidido por la diputada provincial de Hacienda, Inmaculada Márquez, con la asistencia del gerente, Juan Francisco González, en el que se han aprobado los periodos generales de cobro en voluntaria de todos los tributos delegados en este organismo que se recaudan mediante recibos de cobro periódico, con periodicidad semestral o anual.

Para el primer trimestre se ha fijado el periodo comprendido entre los días 1 de abril y 8 de junio de 2026, ambos inclusive, y para el segundo semestre el período comprendido entre los días 1 de septiembre y 6 de noviembre de 2026, ambos inclusive. En cuanto a los periodos de cobro de las figuras con periodicidad trimestral o cuatrimestral, tal como se viene haciendo desde 2023, se han establecido cuatro periodos, explica la Diputación en una nota de prensa.

En relación con esos periodos, se ha fijado del 7 de enero al 9 de marzo para poner al cobro los padrones recibidos en el último trimestre de 2025; del 1 de abril al 8 de junio, coincidente con el del primer semestre; del 6 de julio al 9 de septiembre y del 6 de octubre al 9 de diciembre.

Los cargos que se reciban con posterioridad al 1 de octubre de 2026 se pondrán al cobro ya en 2027, una medida con la que se pretende, por una parte, dar más seguridad jurídica a los ciudadanos, que podrán hacer sus previsiones con más antelación que en ejercicios anteriores, y, por otra, mejorar la eficacia en el citado organismo, al facilitar también la programación de las actuaciones y la mecanización de los procedimientos.

NUEVAS COMPETENCIAS Y ORGANISMOS

El consejo rector ha aceptado también nuevas delegaciones de competencias del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe: la gestión, recaudación e inspección tributaria y censal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Dos delegaciones que se añaden a las que ya venía desarrollando el Opaef para este municipios, en virtud del acuerdo firmado en 2024: gestión, recaudación e inspección tributaria y censal del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y la potestad sancionadora por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas municipales de circulación.

Además, una nueva entidad va a confiar sus servicios al Opaef. Se trata del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, que delega al organismo determinadas competencias aprobadas por su Junta General, relativas a la recaudación en periodo voluntario de la tasa por la prestación de servicios de intervención y la recaudación en período ejecutivo de las deudas no ingresadas en período voluntario --incluyendo la potestad sancionadora derivada de la misma-- que procedan de tributos gestionados mediante padrón o de liquidaciones individualizadas con o sin contraído previo.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Por último, el consejo rector del Opaef ha aprobado la suscripción de tres convenios de colaboración. El primero, con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. Una colaboración que se centra en el acceso a servicios registrales online, cuyo objeto es dotar de mayor eficiencia y agilidad a los procedimientos y trámites administrativos que se desarrollan en el seno del Opaef.

Para ello, se establecerá un canal telemático que permita acceder a algunos de los servicios de esta naturaleza que prestan los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, sea para la obtención de información o para la anotación de mandamientos de embargo, prórroga o cancelación de los bienes y derechos en ellos inscritos.

El segundo convenio se firma con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos para facilitar el pago de las deudas recaudadas por el Opaef mediante giro postal a favor de la Tesorería de la Diputación o la del propio organismo, renovando el que se había suscrito en 2021. El objeto es ampliar el número de medios de pago y facilitar así a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en particular en aquellos municipios donde pueda no haber sucursales de entidades bancarias.

El tercero es el convenio con el Instituto Nacional de Estadística para el acceso a la base padronal del INE a través del servicio web Secopa, cuya finalidad está también orientada a la obtención de información procedente de la Base de Datos del Padrón continuo, gestionada por el Instituto Nacional de Estadística a través del servicio web Secopa, que facilita el dato de domicilio a los efectos de la notificación a los obligados tributarios de las distintas actuaciones de liquidación, gestión y recaudación tributaria.