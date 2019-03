La oposición de Diputación avisa de "prisas electorales" con el Supera y el PSOE alega que "no hay más tiempo"

Publicado 28/03/2019 15:26:48 CET

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Durante el pleno ordinario celebrado este jueves por la Diputación de Sevilla, las fuerzas de oposición han acusado al Gobierno provincial del socialista Fernando Rodríguez Villalobos de anticipar el comienzo de la tramitación de la séptima edición del Plan Supera, que redestina los excedentes presupuestarios de la institución a obras promovidas por los ayuntamientos y políticas territoriales, por "motivos electorales", toda vez que los socialistas han negado tal extremo alegando los tiempos de tramitación "los marca la normativa".

Como se había informado, merced a la liquidación del presupuesto de la Diputación de Sevilla correspondiente a 2018, que se elevaba a 430,65 millones de euros, el Gobierno provincial del socialista Fernando Rodríguez Villalobos promueve una séptima edición del Plan Supera, que aprovecha los excedentes presupuestarios de la institución para reinvertirlos en obras acometidas por los ayuntamientos y proyectos de la propia Diputación para políticas territoriales.

En ese sentido, y siempre con la base de la liquidación del presupuesto provincial de 2018, la séptima edición del Plan Supera se divide en 30 millones dedicados a las obras que decidan los ayuntamientos de cada unos de los municipios sevillanos, y 22,8 millones de euros para actuaciones supramunicipales, como mejoras en las instalaciones de la propia Diputación o carreteras de la red secundaria, por ejemplo.

A PLENO

El pleno ordinario celebrado este jueves por la Diputación, así, ha aprobado inicialmente y por unanimidad el plan de cooperación con ayuntamientos y entidades locales autónomas (ELA) que sustentará las inversiones a acometer con cargo a los 30 millones de euros de la liquidación del presupuesto de 2018 reservados a los ayuntamientos, aprobando después y por vía de urgencia una modificación presupuestaria por el importe ya citado para habilitar el dinero necesario.

No obstante, tanto el PP, como IU y Participa han atisbado un cierto uso "partidista" de este instrumento, exponiendo por ejemplo el popular Juan de la Rosa que al fijar la fecha del 24 de abril como límite para los ayuntamientos para la presentación de sus propuestas de proyectos a subvencionar con estos fondos, se "hipoteca" a las corporaciones locales que emanen de las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Así, ha lamentado estas "prisas por motivos electorales".

La diputada de Hacienda, Concepción Ufano, ha defendido no obstante que los tiempos están "marcados por la normativa" estatal respecto a las inversiones derivadas de los superávit presupuestarios de las administraciones. "No hay más tiempo. Si le damos autonomía a las nuevas corporaciones este superávit no se podría aprovechar", ha aseverado, reclamando que prime "la responsabilidad de invertir" estos fondos.

El propio presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha defendido además que "otros años" ajenos a procesos electorales también ha sido adelantada la tramitación del Plan Supera, siempre al objeto de lograr que los fondos derivados del excedente presupuestario de la Diputación sean aplicados en inversiones merced a los plazos estipulados por la normativa estatal.