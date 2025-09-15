La oposición de Santiponce (Sevilla) exige que el Plan General de Prevención de Itálica "cuente" con el Ayuntamiento

SANTIPONCE (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La oposición en el Ayuntamiento de Santiponce ha exigido este lunes, en un pleno extraordinario que el Plan General de Prevención de la Junta de Andalucía para el conjunto arqueológico de Itálica "cuente" con el Consistorio en lo que a su elaboración respecta, al tiempo que ha pedido al equipo de gobierno "más agilidad" en la limpieza y desbroce de solares municipales próximos al recinto para prevenir el riesgo de incendio; ello, a raíz del fuego que se desató en las inmediaciones del yacimiento el pasado 8 de agosto.

En un pleno extraordinario, el grupo municipal Andalucía Por Sí (AxSí) ha criticado al Gobierno local por la "falta de mantenimiento" de las parcelas de titularidad pública, exigir a los propietarios "la correcta conservación de sus solares" y actuar en ellos de forma subsidiaria sin perjuicio de reclamacioes posteriores y sanciones, y ha alertado del riesgo de los incendios sobre el patrimonio monumental y en viviendas y cementerio.

Asimismo, la oposición ha pedido a la Junta un plan de actuación preventiva en relación con Itálica "real y verificable" y que la dirección del conjunto monumental facilite información al respecto y se exija la dimensión de su director "si no presenta dicho plan".

El Ayuntamiento ha pedido consenso tanto en lo que la actualización de las ordenanzas en materia de limpieza de solares se refiere, como en el trabajo conjunto para avanzar y mejorar en el mencionado plan preventivo. La portavoz del Gobierno local ha destacado, además, la rápida actuación de los bomberos en ese incendio, que se originó fuera del recinto --si bien se extendió por su extremo suroeste-- y ha remarcado que "no se registraran daños personales ni patrimoniales".