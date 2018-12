La oposición de Tomares critica el rechazo del PP a tratar por urgencia una condena a la violencia de género

Publicado 29/11/2018 18:05:11 CET

PSOE, Sí Se Puede y el PA lamentan que Sanz "sucumba" al concejal no adscrito por causas "partidistas" ante las elecciones autonómicas

TOMARES (SEVILLA), 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del PSOE, Sí Se Puede y el PA en el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) han criticado este jueves que el PP, que goza de mayoría absoluta, impidiese con su voto en contra el debate y votación por vía de urgencia de una moción de condena a la violencia de género, después de que el texto no prosperase como declaración institucional al no apoyar el concejal no adscrito escindido de Ciudadanos algunos de los fragmentos del mismo.

Según han expuesto los tres grupos de oposición del Ayuntamiento de Tomares, la idea inicial era que el pleno celebrado este jueves por el Consistorio incluyese una declaración institucional de condena a la violencia de género, con motivo del reciente Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las mujeres, toda vez que el concejal Faustino Rodríguez, otrora miembro del PP y escindido de Cs tras haber obtenido acta de edil por dicha formación en 2015, se habría opuesto a algunos de los fragmentos de la declaración institucional.

Dado el caso, las fuerzas de oposición habrían optado por promover el texto como una moción de urgencia en el pleno, si bien según el PSOE, Sí Se Puede y el PA, la moción no habría superado el trámite de urgencia y por ende no habría sido debatida ni votada, porque en el marco de dicho mecanismo, el PP y el edil no adscrito han votado en contra de admitir el debate y votación del citado texto.

Según las fuerzas de oposición, el propio primer edil, el popular José Luis Sanz, habría apostado por aplazar el debate y votación de dicha moción, bajo la premisa de que no había que "generar un circo". La portavoz del Grupo municipal socialista, Cristina Pérez, ha señalado al respecto que el concejal no adscrito escindido de Cs "parece" que opera actualmente como colaborador de VOX, criticando que el alcalde "doblegue valores democráticos de igualdad y dignidad de tantas victimas de violencia machista, por cuestiones partidistas con motivo de las próximas elecciones autonómicas y en pro de futuros acuerdos con otras formaciones de derecha".

Desde las filas de Sí Se Puede, de otro lado, acusan al PP de "caer en la manipulación del concejal no adscrito, que no aceptaba votar a favor del texto, y que ha conseguido aplazar la aprobación de este texto".

El concejal andalucista, Alberto Mercado, ha lamentado de su parte que el PP "trate de contentar a la extrema derecha para el futuro tripartito que pudiera darse" tras las elecciones autonómicas, avisando de que la condena a la violencia de género debe ser mostrada "sin titubeos" y reclamando "valentía" al alcalde en lugar de "sucumbir" ante un edil "que colabora con la campaña de la extrema derecha".