La Orquesta Barroca de Sevilla y la violinista polaca Martyna Pastuszka inauguran este viernes el curso en la US

La Orquesta Barroca de Sevilla (OBS) en una imagen de archivo. - NURIA GONZÁLEZ - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Barroca de Sevilla (OBS) inaugurará junto a la violinista y directora polaca Martyna Pastuszka, el curso académico 2025/2026 en la Universidad de Sevilla (US) este viernes, 17 de octubre, a las 20,00 horas en el Espacio Turina.

Según ha informado la entidad universitaria en una nota, el concierto, que tendrá lugar en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), es la manera tradicional de dar el pistoletazo de salida al curso académico de la US.

Durante el espectáculo, la Orquesta Barroca de Sevilla estrenará el programa titulado 'Adulen al oído, acentos italianos en la Corte de Madrid'. En los atriles, diversos concerti grossi de Charles Avison, inspirados en composiciones de Domenico Scarlatti, junto a otras piezas de Francesco Corselli y Francisco Manalt vinculadas a la Capilla Real.

Pastuszka es violinista, directora, solista e intérprete de cámara, además de fundadora y directora artística de la {oh!} Orkiestra, activa desde 2012. Ha colaborado con conjuntos de renombre, entre ellos el Pygmalion Ensemble de Raphael Pichon, Utopia de Teodor Currentzis, Le Concert de la Loge, Concerto Copenhagen, Hofkapelle München, Collegium Vocale Gent y Le Parlement de Musique, entre otros. Es también profesora de la Universidad de Música Chopin de Varsovia y de la Academia de Música de Katowice.

La Orquesta Barroca de Sevilla, por su parte, ha sido dirigida por las figuras internacionales como Gustav Leonhardt, Christophe Coin, Sigiswald Kuijken, Jordi Savall, Rinaldo Alessandrini, Monica Huggett, Harry Christophers, Giovanni Antonini, Alfredo Bernardini, Diego Fasolis, Enrico Onofri y Ivor Bolton, entre otros muchos intérpretes.

Además de temporada de conciertos, se presenta en escenarios españoles como el Auditorio Nacional de Música o el Teatro Real, además de europeos como el Alte Oper Frankfurt o el Festival 'Musiques des Lumières' de Sorèze.