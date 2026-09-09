La Pablo de Olavide acoge a más de 2.500 estudiantes en su campus durante las Jornadas de Bienvenida

Jornadas de Bienvenida de la Universidad Pablo de Olavide. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) celebra este miércoles 9 y el jueves 10 sus Jornadas de Bienvenida, un encuentro para presentar al alumnado de grado de nuevo ingreso y al estudiantado de los programas de movilidad y del Centro Universitario Internacional (CUI) los servicios, centros y unidades claves de la Universidad para facilitar el inicio de la convivencia universitaria, antes del comienzo oficial de las clases el próximo lunes, 14 de septiembre.

Bajo el lema 'El presente es la Olavide, el futuro eres tú', el campus recibe durante estos dos días a más de 2.000 estudiantes de grado de nuevo ingreso que inician una nueva etapa en su formación académica y personal, según ha precisado la institución académica en una nota.

Las jornadas han comenzado con la bienvenida institucional del rector de la UPO, Francisco Oliva, que ha agradecido al nuevo alumnado "la confianza depositada en una universidad pública y joven como la UPO" y ha destacado que "la formación universitaria debe ir más allá de la adquisición de conocimientos, contribuyendo a formar personas críticas, libres, autónomas y comprometidas con la sociedad".

En este sentido, ha subrayado que "en un contexto marcado por la inteligencia artificial y los avances tecnológicos, resulta más importante que nunca contar con una sólida formación que permita formular las preguntas adecuadas y utilizar estas herramientas con criterio".

Asimismo, ha animado al estudiantado a afrontar esta nueva etapa "con tranquilidad, trabajo y optimismo", y puso en valor el modelo de campus único de la UPO, que "facilita una experiencia universitaria integral en la que se combinan la actividad académica, el estudio, el deporte, la cultura, el asociacionismo y el voluntariado".

A continuación, el nuevo alumnado ha realizado un paseo guiado por el campus acompañado por los estudiantes más veteranos de la UPO, conocidos como 'lazarillos'. Asimismo, la Plaza de América se ha convertido en un "gran espacio informativo", con 'stands' de las principales áreas y servicios universitarios de la Olavide, y se han impartido charlas técnicas sobre "temas esenciales para el aprovechamiento de la vida universitaria" como movilidad nacional e internacional, igualdad, atención a la discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo, representación estudiantil y becas, entre otros temas. El definitiva, el objetivo es dar a conocer, de forma cercana, los "múltiples recursos" que la Universidad pone a disposición de sus estudiantes.

Al hilo, las facultades y la Escuela Politécnica Superior han ofrecido unas sesiones de orientación específicas para su nuevo estudiantado, en las que se presentan los diferentes grados y facilitan un primer encuentro entre los futuros compañeros de clase.

En esta primera jornada, el estudiantado de la Escuela Politécnica Superior y de las Facultades de Humanidades, de Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales han tenido su sesión informativa mientras que el jueves 10 será el turno para los estudiantes de las Facultades de Ciencias del Deporte, Derecho y Ciencias Empresariales.

Las Jornadas de Bienvenida, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes, suponen así, según la UPO, el primer punto de encuentro del nuevo alumnado con la Universidad, "una oportunidad para conocer el campus, resolver dudas y comenzar a formar parte de la comunidad universitaria antes del inicio de las clases".

BIENVENIDA AL ESTUDIANTADO DE MOVILIDAD

Cerca de 800 estudiantes 'Incoming' e internacionales participan este miércoles y jueves en sus Jornadas de Bienvenida, un encuentro diseñado para acompañar al alumnado en sus primeros días en la UPO y acercarles los distintos servicios e instalaciones del campus.

Un total de 503 estudiantes 'Incoming' procedentes de los programas Erasmus y Sicue se incorporan a las aulas de la Olavide, 422 participan en el programa Erasmus y 81 en Sicue. Del total, 307 cursarán un semestre y 196 permanecerán durante el curso completo. El alumnado 'Incoming' procede de 21 países diferentes, con Italia, con 135 estudiantes; Francia, con 106; y Alemania, con 77, como los países con mayor representación. Completan la procedencia Austria, Bélgica, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Uruguay.

La bienvenida al alumnado 'Incoming' está organizada por el Vicerrectorado de Internacionalización, a través del Área de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UPO, con el objetivo de facilitar su incorporación a la Universidad y ofrecerles la información necesaria para el adecuado desarrollo de su estancia académica.

Por otra parte, el Centro Universitario Internacional de la Universidad Pablo de Olavide recibe a un total de 267 estudiantes que formarán parte de los Programas de Estudios Multidisciplinares y de Inmersión Universitaria (PIU) de la UPO. Los estudiantes extranjeros proceden en su mayoría de Estados Unidos, con 182, pero también de otros países como Alemania, Dinamarca, Canadá, Bahamas, Corea del Sur, Nepal, Noruega, Bangladesh, Georgia, Italia, Jamaica, Japón, Lituania, Mongolia, Países Bajos y Taiwán.

Finalmente, el Programa de Estudios Multidisciplinares, que acoge a la mayoría de estudiantes que comienzan el curso, un total de 262, está diseñado para estudiantes de otros países que quieren cursar un semestre o año en el extranjero mientras continúan con sus estudios universitarios Y, el Programa de Inmersión Universitaria (PIU), que acoge a cinco nuevos alumnos, está dirigido a alumnado con un nivel muy avanzado de la lengua española y que desean integrarse plenamente en una universidad española.