Pablo de Olavide de Sevilla reúne a partir del viernes a referentes internacionales del entrenamiento de fuerza

Archivo - Imagen de archivo del campus de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) - UPO - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla celebra el viernes 9 y el sábado 10 de octubre el primer Congreso Internacional del Rendimiento en Actividad Física y Deporte (I CIRFyD), un encuentro que reunirá en el campus a investigadores de referencia en el estudio de la fuerza como cualidad física principal del rendimiento deportivo.

Según ha concretado la institución académica en una nota, la inauguración tendrá lugar el viernes a las 10,00 horas en el Paraninfo y contará con el vicerrector de Campus Saludable y Deporte, Antonio Fernández-Martínez; el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte, José Antonio González Jurado; el responsable del Área de Innovación en Fútbol en Sevilla FC, José María Cruz; y los presidentes del Congreso, la directora general de Deportes, África Calvo Lluch y el profesor e investigador de la UPO, David Rodríguez Rosell.

En concreto, el congreso nace de una línea de investigación pionera en el control del entrenamiento de fuerza a través de la velocidad de ejecución, que la UPO desarrolla desde 2007. Abrirá las ponencias el catedrático de la UPO Juan José González Badillo, impulsor de esta línea de trabajo, que también impartirá la conferencia de cierre, dedicada a la programación de este tipo de entrenamiento.

En contexto, el programa incluye las intervenciones del catedrático y decano de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de A Coruña, Rafael Martín Acero; el catedrático de Fisiología Médica y exjefe médico del Sevilla FC, Juan Ribas Serna; Esteban Gorostiaga y Luis Sánchez Medina, vinculados al Ceimd de Navarra; el coordinador del Departamento de Optimización del Rendimiento de la cantera sevillista, Carlos Otero Esquina; el fisiólogo José Antonio López Calbet; el catedrático de la Universidad de Beira Interior (Portugal) y doctor por la Pablo de Olavide, Mario Cardoso Marques; y el profesor e investigador de la UPO David Rodríguez Rosell.

Además, el viernes se celebrará una mesa redonda sobre el pasado, presente y futuro de las Ciencias del Deporte. La jornada del sábado comenzará con la presentación de comunicaciones y pósteres, y el congreso concluirá a las 18,30 horas con la entrega de premios y el acto de clausura.