Los pacientes del Virgen del Rocío de Sevilla con diálisis peritoneal reciben atención renal domiciliaria

Un paciente del Virgen del Rocío con diálisis peritoneal - HUVR

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Enfermedad Renal Crónica Avanzada y Diálisis Domiciliaria (Área ERCA-Diálisis) del Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, realiza un programa estructurado de visitas domiciliarias para pacientes en diálisis peritoneal (DP), lo que supone un importante avance en la atención integral de las personas con enfermedad renal crónica y que sitúa el domicilio como una extensión natural del hospital.

La DP permite que muchas personas realicen su tratamiento en casa, favoreciendo su autonomía y la conciliación con su vida familiar, laboral y social. Sin embargo, el éxito de esta modalidad depende en gran medida de que el entorno domiciliario reúna las condiciones adecuadas y de que los procedimientos se mantengan correctamente a lo largo del tiempo, informa en un comunicado.

Por ello, las visitas domiciliarias permiten a los profesionales sanitarios conocer la realidad de cada paciente, identificar necesidades específicas y ofrecer recomendaciones adaptadas a su entorno.

Este programa de atención domiciliaria complementa al ya existente de telemonitorización en el paciente de DP domiciliaria para mejorar la transferencia al domicilio, mejorar la adaptación del paciente al mismo y disminuir su estrés.

La evidencia científica y las recomendaciones de sociedades como Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (Seden) e ISPD (International Society for Peritoneal Dialysis) destacan el valor de estas visitas para evaluar el desarrollo de la técnica, detectar oportunidades de mejora y reforzar la continuidad asistencial.

ATENCIÓN MÁS CERCANA Y PERSONALIZADA

Durante las visitas, los profesionales evalúan aspectos relacionados con la técnica, las condiciones del domicilio, el almacenamiento del material y las necesidades sociales o familiares que puedan influir en el tratamiento. Asimismo, resuelven dudas, refuerzan los conocimientos adquiridos durante el entrenamiento y adaptan las recomendaciones a la realidad de cada hogar.

Este enfoque permite una visión más completa de las circunstancias que rodean al paciente, favoreciendo una atención más cercana, personalizada y eficaz. La experiencia acumulada en programas de diálisis domiciliaria demuestra además que estas visitas constituyen una herramienta de gran valor para optimizar los cuidados y mejorar la calidad asistencial.

El programa se ha puesto en marcha, con la iniciativa del jefe de sección de la unidad, Javier Toro, y de la referente de cuidados, Mariluz Amoedo, así como del jefe de servicio de Nefrología, José Luis Rocha, aprovechando recursos ya disponibles en el propio hospital, incluidos los vehículos corporativos utilizados habitualmente para otras actividades asistenciales, lo que contribuye a una utilización eficiente de los medios existentes, optimizando su uso durante el horario de tarde.

Las visitas son realizadas por la enfermera y la nefróloga referentes del programa. Hasta la fecha, seis pacientes han sido incluidos en esta primera fase de implantación, con una gran aceptación por parte de usuarios y familiares, y el área asistencial Erca-Diálisis se ha marcado como objetivo consolidar progresivamente el proyecto para beneficiar al mayor número de pacientes posibles.

La población de referencia de esta unidad nefrológica, que forma parte de la Unidad de Gestión Clínica de Urología-Nefrología, que dirige el doctor Rafael Medina, atiende a una población cercana al millón y medio de habitantes de la provincia de Sevilla, lo que pone de manifiesto el potencial de crecimiento e impacto de esta valiosa iniciativa.

La diálisis peritoneal es una de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo con mejor relación coste-beneficio para los sistemas sanitarios y resultados clínicos comparables a otras técnicas de diálisis. En este contexto, la visita domiciliaria se convierte en una herramienta estratégica para optimizar los resultados de la terapia, favorecer su continuidad y mejorar la eficiencia del sistema sanitario, todo ello sin necesidad de crear nuevas estructuras asistenciales.