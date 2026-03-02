El padre del niño de Morón (Sevilla) rechaza un homicidio imprudente: "Su madre era consciente, fue intencionado"

Antonio Barroso, el padre del niño de Morón de la Frontera desaparecido hace cuatro años, durante la audiencia previa a la celebración del juicio que ha tenido lugar en el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla. - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El letrado que representa a la acusación particular ejercida por el padre del niño de Morón de la Frontera (Sevilla) en el caso que rodea su desaparición hace cuatro años, Jesús Fernández Pacheco, ha defendido este lunes que la madre del mismo, principal acusada de su desaparición, "tenía una posición garante, de privilegio" dado que "cuidaba del menor" y era "consciente" de las "consecuencias" al "retirar la medicación".

"Consideramos que no era tan importante lo que pasó el mismo 12 de septiembre --momento de desaparición del niño--, sino los actos previos a ese día. Creemos que no tenía limitada ninguna capacidad, realizó actos tendentes a retirar la medicación", ha apostillado el letrado en declaraciones a medios de comunicación tras la audiencia previa a la celebración del juicio que ha tenido lugar durante la presente jornada en el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla.

Por ello, ha defendido que el hecho sería constitutivo de un homicidio por comisión por omisión, no de un homicidio imprudente, como sostiene en la causa el Ministerio Fiscal. Cabe subrayar que, según precisaba anteriormente el letrado en declaraciones a Europa Press, en su argumentación la Fiscalía sostiene que la madre se habría encontrado en una situación de "enajenación mental" derivada de una "enfermedad psíquica", por lo que pide para la misma libertad vigilada y tratamiento en centro psiquiátrico.

Al respecto, el padre del menor, Antonio Barroso, se ha mostrado expectante ante el desarrollo de los hechos. "Yo no sé si tenía una enfermedad mental, no tenía constancia de ello. Ahora, pues parece que si. Pero creo que fue una muerte intencionada, hay indicios de que así fue", ha asegurado, misma vez que ha lamentado que "lo más doloroso" es "no saber" dónde se encuentra el cuerpo de su hijo. "Era un niño indefenso, no se merecía esto", ha señalado.

Durante la vista preliminar, concretamente durante la presentación de las cuestiones previas, la acusación particular ha esgrimido que los hechos llevados a cabo por la madre durante el episodio son constitutivos de un delito de homicidio por comisión por omisión, dado que "retiró la medicación" siendo "conocedora" del resultado que podría ocasionar. Misma vez, ha pedido la nulidad del proceso y resolver la cuestión "en un órgano adecuado", en la Audiencia Provincial, a su juicio. La defensa, durante su intervención, ha anunciado su conformidad con la petición del Ministerio Público, algo que hubiese acabado con el procedimiento.

El Fiscal, en su respuesta, ha preguntado si se recurrió el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, algo que ha obtenido una respuesta negativa. Así, ha aclarado que ese hubiese sido el "momento oportuno" para llevar a cabo la mencionada decisión. Por su parte, la acusación ha asegurado, finalmente, que "la calificación jurídica no puede ser en ningún caso la de homicidio imprudente, así que no podemos llegar a ningún tipo de conformidad". Así, en caso de que finalmente se celebrase el juicio teniendo en cuenta esta calificación, ha asegurado que pedirán la pena máxima, cuatro años por un presunto delito de homicidio imprudente.

Finalmente, el juez ha dictaminado diez días para resolver estas cuestiones previas y, finalmente, decidir la celebración de la vista oral o si, tal y como solicita la acusación, la cuestión se retrotrae hasta la presentación de escritos provisionales.

"Nosotros podemos entender que el Fiscal pueda calificar por homicidio imprudente, lo que no podemos entender es que no se tenga en cuenta la calificación de esta acusación particular. No ocurre ninguna indefensión al retrotraer el procedimiento al órgano competente y ambos defender la postura más oportuna, bien de homicidio imprudente como defiende el Ministerio Fiscal o bien de homicidio por comisión por omisión que defendemos esta parte", ha argumentado el letrado ya a las puertas del inmueble tras finalizar la cita.