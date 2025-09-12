Padre del niño de Morón(Sevilla)desaparecido hace cuatro años denuncia el "abandono" del caso y pide 20 años de prisión

Archivo - El padre del menor, Antonio, en la manifestación convocada con motivo del primer aniversario de la desaparición del menor. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El padre del menor del municipio sevillano de Morón desaparecido hace cuatro años ha denunciado este viernes, en el cuarto aniversario del incidente, que la familia se siente "olvidada" por las instituciones.

Además, ha criticado que la Fiscalía "defienda", a su juicio, a la madre del niño, principal acusada de su desaparición, tras la consideración de la misma del caso como "homicidio imprudente" al entender que, en el momento de los hechos, no era plenamente consciente de sus actos debido a un trastorno bipolar grave que anularía su capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto.

En declaraciones a los medios, el portavoz de la familia paterna, Luis Núñez, ha asegurado que el abogado de la acusación particular solicita para la madre del menor una condena de 20 años de prisión por un delito de homicidio doloso, al considerarla "la única responsable de la desaparición de Antonio David", después de haber ofrecido "cuatro o cinco versiones diferentes" de lo sucedido.

El portavoz ha reprochado además que la Fiscalía haya fijado en 110.622 euros la responsabilidad civil de la madre hacia el padre del menor. Así, ha criticado que "ese es el precio que le ponen a Antonio David, por hacer desaparecer a su hijo y seguir con su vida normal", ha lamentado Núñez, quien ha asegurado que la acusación particular "irá a por todas" en el juicio.

Por su parte, el padre del menor ha manifestado que, a su juicio, el menor "está enterrado" y que su madre "lo dejó morir" al retirarle la medicación que tomaba en ese momento.

Antonio David Barroso desapareció en septiembre de 2021, después de que su madre saliese de viaje llevándole consigo y fuese hallada en Segovia dando explicaciones "inconexas" y manifestando que habría matado supuestamente al chico.

Según enfatizó el portavoz hace unos meses, la madre declaró de que lo mató y lo tiró a un contenedor, aunque luego cambió su versión. El menor tenía 15 años y una discapacidad de más del 90 por ciento.