Los padres del CEIP Calvo Sotelo de Sevilla advierten de falta de climatización: "Solo hay ventiladores, es inhumano"

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del CEIP Calvo Sotelo de Sevilla, Ana Clemente, ha advertido este lunes de que el centro educativo carece de cualquier sistema de climatización. Las dieciocho aulas que componen el colegio, seis de infantil y doce de primaria, así como el comedor que abastece al alumnado, únicamente cuentan con "ventiladores antiguos", una situación que Clemente ha calificado de "inhumana" por las altas temperaturas.

"Hace un calor inhumano. Desde que abrió este colegio, uno de los más antiguos de Sevilla, nunca hemos contado con un sistema de climatización adecuado", ha declarado Clemente en una entrevista telefónica con Europa Press tras la manifestación celebrada esta mañana en protesta por la falta de medidas para paliar las altas temperaturas en el centro.

La representante de los padres también ha subrayado la "escasa sombra" en el patio del colegio. Aunque recientemente se ha procedido a la plantación de algunos árboles, Clemente considera que esta medida es insuficiente. "Ahora están haciendo obras y creemos que pondrán cuatro o cinco árboles en todo el patio, pero tampoco es mucho. También hemos solicitado la instalación de toldos en las pistas, pero en general no hay sombra", ha explicado.

Según Clemente, las altas temperaturas afectan de manera significativa al alumnado, sobre todo a los más pequeños de infantil, provocando "falta de concentración" y otros problemas de salud. "Algunos padres nos han contado que han tenido que llevar a sus hijos a urgencias por golpes de calor", ha señalado.

Asimismo, ha recalcado que esta situación también repercute en el desempeño del profesorado, que ha manifestado en múltiples ocasiones su descontento ante las autoridades competentes, sin obtener, según aseguran, una respuesta que les haya sido de utilidad.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han remitido a esta agencia a la convocatoria anunciada en septiembre por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, que presentó el nuevo Plan 'Mejora tu centro', dotado con 55 millones de euros y destinado a la modernización y mejora de la climatización de las instalaciones de colegios e institutos andaluces. Esta iniciativa, en principio, permitiría abordar el problema de las altas temperaturas en los centros educativos.