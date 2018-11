Padres del CEIP 'San Ignacio de Loyola' de Sevilla critican el "abandono" del colegio y la "falta de respuestas"

Publicado 11/11/2018 11:21:37 CET

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'San Ignacio de Loyola', ubicado en San Pablo, han criticado el "abandono" que aseguran que sufre el colegio y la "falta de respuestas" por parte del Distrito desde el verano a las peticiones y reclamaciones realizadas.

La presidenta de la AMPA, Julia López, ha indicado a Europa Press que en julio se realizó una visita al centro por parte de la nueva dirección del Distrito "con el compromiso de trasladar una respuesta sobre las inversiones necesarias y sobre la existencia de presupuesto para ejecutarlas". Sin embargo, asegura que eso no se ha producido, pese a las reclamaciones y la presentación de alrededor de 400 firmas.

"La lista de elementos a arreglar va aumentando en un colegio de 150 niños y que está "muy abandonado", incide, tras llamar la atención sobre la situación del muro perimetral, que "se cae hacia afuera". "El Ayuntamiento hizo un arreglo que se suponía que era provisional, pero nadie ha vuelto a realizar la obra definitiva y se están abriendo nuevas grietas en otras zonas con el consiguiente peligro que supone", subraya, esperando que se actúe ante de que ocurra "una desgracia".

También, advierte de que los servicios de Infantil están estropeados, como una treintena de luces, las puertas "dan vergüenza", hay "suciedad y no se realiza el mantenimiento", el aire acondicionado "no funciona", hay un "árbol enfermo en medio del patio y no actúan", además de que insiste en la falta de personal tanto para sustituciones de portería, como para mantenimiento y limpieza. "Además, hay ratas que salen del edificio cercano de Asuntos Sociales", agrega.