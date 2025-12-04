Padres del CEIP Virgen de Los Reyes de Lora (Sevilla) advierten de falta educadores especiales: "Es insostenible"

Manifestación en el CEIP Virgen de Los Reyes de Lora del Río - AMPA DEL CEIP VIRGEN DE LOS REYES

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los padres y madres del CEIP Virgen de los Reyes de Lora del Río (Sevilla) han advertido este jueves, tras una manifestación convocada frente al colegio, de la "grave falta" de profesionales de atención educativa especial que sufre el centro. Una situación que califican de "insostenible" y que, aseguran, afecta no solo a los siete niños de menores con necesidades educativas especiales que requieren de la presencia de un monitor especializado a su lado, que ven dificultada su integración en las aulas, sino también al conjunto del alumnado, ya que "todos los recursos del centro están volcados en los niños que más lo necesitan".

"La situación es insostenible y se ven afectados alumnos, padres y profesores. Lo único que pedimos son dos educadores más: un Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y un profesional de Audición y Lenguaje (AL)", ha señalado a Europa Press Jacinto Pina, portavoz de la Asociación de Madres y Padres (AMPA).

Actualmente, el colegio cuenta con tres profesionales de educación especial: una PTIS, con jornada hasta las 12,15 horas y dedicada a Educación Infantil; una especialista de AL que acude al centro dos veces por semana, dado que "está compartida con tres centros más" y una Pedagoga Terapéutica (PT) a jornada completa. "Es claramente insuficiente", subraya Pina, quien explica que hay familias que deben abandonar su trabajo a media mañana porque el centro les llama para recoger a sus hijos, al no poder ser atendidos adecuadamente. "Eso dificulta la conciliación y afecta también al resto de niños y profesores, porque los docentes tienen que dedicar su tiempo a los casos más complejos", ha apostillado.

Según el portavoz, esta carencia de especialistas se remonta a algunos años atrás, pero se ha "agravado especialmente" desde junio, cuando la directora del centro trasladó a la Delegación Territorial de Educación la necesidad urgente de reforzar la plantilla con dos profesionales más, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta, según el portavoz.

"Lo que no se puede entender es que no se destinen recursos a esto. Son niños, estamos hablando de su educación. La situación es grave porque vivimos mucho estrés en las aulas, tanto el profesorado como los niños", lamenta el portavoz.

Asimismo, añade que el profesional de atención especial asignado al colegio se encuentra "desbordado", ya que debe atender a otros centros del municipio. "Es surrealista", apunta, teniendo en cuenta que el Virgen de los Reyes acoge a más de 200 alumnos y familias.

Fuentes del AMPA explican, además, que la mayor parte de los esfuerzos se están destinando a las etapas de infantil, donde se concentran los casos más urgentes, lo que está dejando a la educación primaria "sin recursos suficientes".