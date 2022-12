Páez replica a Sanz que ola nueva ordenanza de mercados incluye "todas las medidas" que propone su partido

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal del PSOE ha replicado al PP que a través de su Área de Economía, Comercio y Turismo, se ha impulsado la nueva ordenanza reguladora de la gestión de los mercados de abasto que se encuentra en la fase final de su tramitación y que servirá de estrategia a medio y largo plazo de estos espacios municipales.

"Esta nueva ordenanza que se encuentra en su fase final de tramitación avanza en la aplicación de nuevas tecnologías y en la dirección de simplificar, agilizar y abaratar los trámites de ocupación y traspaso de puestos, mejorar los servicios prestados a los placeros, ordenar la instalación de veladores y facilitar la incorporación de las actividades de venta de artículos diversos y servicios para atraer a más clientes", defiende el Gobierno local del PSOE.

"La propuesta cuenta con la participación de las asociaciones de comerciantes de los mercados y de los grupos políticos, incluido el Partido Popular, que parece que no se acuerda porque sus portavoces no son de aquí o no se enteran de nada", dicen los socialistas. Es más, la ordenanza contiene "todas las medidas a las que el PP hace referencia porque sus portavoces no aportan nada nuevo y siempre llegan tarde a todo", según Fran Páez, edil socialista de Comercio.

"Aunque el PP no se entere", la nueva ordenanza simplifica trámites para el acceso a la gestión de puestos, reduce importes estableciendo fianza única que se abona con la concesión o elimina impuestos por traspasos con el objetivo de elevar el grado de ocupación media que actualmente se encuentra en torno al 85 por ciento, agilizando las listas de espera, según el concejal.

Además, "se ha ampliado el catálogo de actividades al margen de la comercialización de productos alimentarios con nuevas actividades hosteleras y de restauración con veladores vinculados a través de una regulación de espacios comunes". Con la nueva ordenanza, en los mercados de abasto de gestión directa, la limpieza, el mantenimiento y las reparaciones menores en las zonas comunes serán asumidas como competencias municipales, al igual que ahora lo son las grandes reformas, incide.

"Además, se regulan las obras en el interior de puestos, la responsabilidad de la inspección o los servicios de atención a domicilio".

Todas estas novedades se suman además a las importantes inversiones "que ha asumido este gobierno municipal frente a los recortes del Partido Popular cuando gobernó Sevilla" y que elevan las cantidades empleadas por encima de los 8 millones de euros para las obras y mejoras de las instalaciones, climatización y eficiencia energética, acceso a plataformas digitales o implementación de redes wifi.