Los Palacios (Sevilla) agradece los 950.000 euros destinados por la Junta para las pérdidas agrícolas de la última Dana

Daños en los cultivos de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) tras la Dana de 2024. - AYUNTAMIENTO LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle, ha valorado de "forma muy positiva" las ayudas aprobadas por la Junta de Andalucía para paliar los daños sufridos por la DANA de finales de 2024 y por las fuertes lluvias registradas en marzo de 2025.

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, el municipio ha recibido un total de 950.000 euros como resultado de 41 solicitudes para compensar pérdidas en cultivos hortícolas, bajo plástico, arbolado y producción. Asimismo, ha señalado que unas 25 o 30 solicitudes adicionales se encuentran "pendientes de resolver" tras la presentación de alegaciones por parte de los agricultores.

Por su parte, Valle ha destacado que estas ayudas "suponen un antes y un después" en la relación con la Junta. "En las dos anteriores convocatorias, la Junta de Andalucía había excluido a Los Palacios y Villafranca, incluso cuando los daños fueron idénticos a los de otros municipios afectados", ha subrayado el alcalde.

El alcalde ha señalado que el pasado marzo, acompañado por el secretario de la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Bajo Guadalquivir (Agama), Juan Diego Gavira, mantuvo una reunión con el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, para trasladarle la "difícil situación" del campo palaciego y solicitar ayudas extraordinarias. "Le agradezco enormemente que tuviera en cuenta las demandas del pueblo de Los Palacios y Villafranca y cumpliese su compromiso de incluirnos entre los municipios beneficiarios", ha destacado Valle.

El secretario general de Agricultura mostró entonces su receptividad a las demandas del alcalde, reconociendo que la comarca del Bajo Guadalquivir era una de las más afectadas de toda Andalucía y comprometiéndose a "no dejar fuera a Los Palacios y Villafranca de las ayudas".