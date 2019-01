Los Palacios (Sevilla) reconoce al futbolista Fabián Ruiz como Joven del Año 2018

Publicado 05/01/2019 13:55:34 CET

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista del Real Betis Balompié y actual jugador del SSC Napolés Fabián Ruiz ha sido reconocido como Joven del Año 2018 en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), ya que el Ayuntamiento le ha hecho entrega de este galardón "por su esfuerzo, trabajo y valores humanos".

El Consistorio ha resaltado en una nota de prensa que este premio se suma al que Fabián ya ostenta como deportista con mayor proyección nacional e internacional, que recibió en la II Gala del Deporte del municipio en diciembre.

El acto de entrega del galardón del Ayuntamiento ha tenido lugar en el salón de plenos, donde han estado el alcalde del municipio, Juan Manuel Valle (IP-IU); el delegado municipal de Juventud, Juan Manuel Bernal (IP-IU), así como otros miembros de la Corporación Municipal, representantes de asociaciones, de hermandades palaciegas y vecinos en general.

El joven deportista se inició en la Escuela Municipal de Fútbol de Los Palacios y Villafranca. Posteriormente, pasó a la cantera del Real Betis Balompié, donde se formó como jugador profesional. La gran temporada que realizó en 2017 con el equipo verdiblanco le llevó a debutar con la Selección Nacional sub-21 y fichar en julio de 2018 por el SSC Nápoles, club italiano donde milita en la actualidad.

El alcalde ha subrayado la "gran satisfacción" que supone otorgar este galardón a un palaciego, en referencia a Fabián Ruiz, del que "todos conocen sus éxitos deportivos". Asimismo, ha destacado "los valores humanos del jugador en una época en la que hay que ponerlos encima de la mesa cuando se encuentran a personas como él".

También ha recalcado el trabajo del jugador, "la sencillez, la humildad y el arraigo a Los Palacios y Villafranca". "Nos llena de orgullo cuando los medios de comunicación de toda España o de Europa hablan 'del palaciego', un detalle muy importante para un pueblo como el nuestro y más aún si él lleva con orgullo su procedencia", ha apostillado.

En esta línea, el regidor ha justificado el premio en el hecho que el galardón convierte a Fabián en "un referente" para la juventud de la localidad, "como lo han hecho anteriormente otros galardonados que hoy triunfan en diferentes campos de la vida", y ha concluido deseándole suerte y pidiéndole que continúe apoyándose en su familia, "los pilares principales de su carrera y su personalidad".

Por su parte, el futbolista ha dado las gracias a todos los que han querido compartir este "momento tan especial" y ha justificado este reconocimiento como motivo para "seguir trabajando duro y marcarse objetivos más ambiciosos". "Este premio no es solo mérito mío, muchas personas me han ayudado durante estos años a llegar donde estoy, mi familia, mis amigos, mis compañeros y ex compañeros de equipo, de todos ellos he aprendido algo", ha precisado.

En su intervención ha tenido una especial mención para su madre, Chari Ruiz, con quien ha compartido el homenaje por "lo mucho que trabajó para sacar adelante" a sus hermanos y a él.

Tras la proyección de un vídeo elaborado por Televisión Los Palacios, en el que se ha resumido sus mejores jugadas y algunas de sus declaraciones del último año, el jugador ha recibido el galardón de manos del alcalde y del delegado de Juventud.

Por su parte, el futbolista ha hecho entrega a Juan Manuel Valle de una camiseta enmarcada, con la leyenda 'Fabián Ruiz Peña, palaciego de nacimiento y de corazón hace entrega al pueblo de Los Palacios y Villafranca de esta camiseta en agradecimiento por el Galardón recibido como Joven del Año 2018'.

La prenda del uniforme de su actual equipo también tiene una segunda leyenda que dice: 'Para mi pueblo de Los Palacios y Villafranca, orgulloso de ser palaciego, con mucho cariño y afecto, Fabián'.