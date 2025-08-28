Los Palacios (Sevilla) refuerza la inspección de imbornales para frenar la proliferación del mosquito del Nilo

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La Delegación Municipal de Sanidad de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) está realizando una inspección junto con la empresa Dedesín, que se encarga de aplicar los tratamientos para prevenir la proliferación del mosquito transmisor de la fiebre del Nilo. Durante estas inspecciones, revisan los imbornales con agua para detectar larvas y aplican el tratamiento necesario para evitar que se desarrollen, evitando así que se conviertan en mosquitos adultos capaces de transmitir la enfermedad.

La alcaldesa en funciones, Carmen María Molina, ha informado en una nota que este jueves por la mañana ha supervisado los tratamientos preventivos, que se están realizando "tanto dentro como fuera del casco urbano, tal y como establece el Plan". Además, ha destacado que "se siguen las directrices de la Consejería de Salud y Consumo, en las mesas técnicas donde participan los 17 municipios afectados por la mayor presencia de mosquitos, aunque se trate de un procedimiento rutinario, hay que hacerlo".

Respecto a la peregrinación desde Los Palacios al santuario de la Virgen de Consolación en Utrera, que se celebrará el próximo 7 de septiembre, la alcaldesa en funciones ha hecho hincapié en "la importancia de seguir unas recomendaciones básicas". Además, ha señalado que ambos ayuntamientos están coordinándose para "difundir consejos como usar ropa ligera pero de mangas y pantalones largos, aplicar repelentes y evitar zonas con agua estancada, como charcos, durante el recorrido".

Asimismo, ha añadido que en casa se debe evitar tener maceteros con agua estancada, mantenerse alejados de piscinas sin tratar y usar mosquiteras siempre que sea posible. "En resumen, seguir todas las recomendaciones que se han difundido mediante folletos en farmacias, edificios públicos, centros de salud y la cartelería repartida en los municipios y pedanías", ha señalado Molina.

En este contexto, la primera edil en funciones ha indicado que "afortunadamente, estamos a las puertas de septiembre y no se ha registrado ningún caso positivo, lo que indica que las medidas están funcionando. Estoy segura de que la población está atendiendo estos mensajes preventivos, pero no se puede bajar la guardia", ha concluido.