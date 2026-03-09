El Palmar de Troya acoge la primera oficina de la provincia de Sevilla para tramitar ayudas del Gobierno por el temporal

Archivo - Zonas inundada en El Palmar de Troya. Imagen de archivo. - FRANCISCO J.OLMO // EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Palmar de Troya (Sevilla) ha inaugurado este lunes la primera oficina itinerante para la tramitación de ayudas por los daños ocasionados por la borrasca, impulsadas por el Gobierno de España. Con esta iniciativa, esta localidad se convierte en la primera de la provincia en acoger este servicio de atención presencial, destinado a ofrecer información y apoyo directo a vecinos y ayuntamientos en la gestión de las ayudas.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado las instalaciones y ha subrayado que el objetivo es "acercar la Administración a los territorios afectados y facilitar que vecinos y ayuntamientos puedan tramitar las ayudas con acompañamiento directo". Esta actuación se enmarca en las medidas aprobadas por el Ejecutivo para responder a los efectos de los recientes fenómenos meteorológicos adversos.

El Palmar de Troya ofrecerá este servicio de atención presencial, destinado a facilitar información y apoyo en la tramitación de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, aprobado para paliar los daños provocados por diversos temporales que han afectado especialmente a Andalucía y Extremadura. Estas medidas contemplan ayudas para daños personales, en viviendas y enseres, en establecimientos y en infraestructuras, además de compensaciones por desalojos y otras medidas de apoyo económico y fiscal.

La oficina itinerante desplaza a personal funcionario especializado de la Administración General del Estado que asesora a vecinos, empresas y ayuntamientos sobre los procedimientos de solicitud, ayuda en la cumplimentación de formularios y resolución de dudas sobre las distintas líneas de apoyo. Este servicio complementa el trabajo que ya desarrolla la Oficina central de ayudas ubicada en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, desde donde se coordina la gestión de los expedientes y la información a los municipios afectados.

Durante la jornada, el subdelegado ha recordado que esta iniciativa forma parte del dispositivo de atención creado para "garantizar que las ayudas lleguen con rapidez". En este sentido, ha señalado que "la oficina ha nacido para convertirse en el centro de coordinación en Sevilla de todas las ayudas previstas y ofrecer acompañamiento directo tanto a municipios como a vecinos afectados por la borrasca, tanto desde la sede permanente como desde las oficinas itinerantes como la que hoy ha abierto sus puertas en El Palmar de Troya".

Toscano también ha subrayado la importancia de la presencia sobre el terreno para resolver dudas y facilitar los trámites. "El equipo técnico está preparado para desplazarse allí donde sea necesario con el fin de reforzar la información y resolver de forma presencial cualquier cuestión que planteen los ayuntamientos o los ciudadanos", ha apostillado.

Con esta primera parada en El Palmar de Troya, la Subdelegación del Gobierno inicia el recorrido de esta oficina itinerante por distintos municipios de la provincia como Lora del Río y Tocina, con el objetivo de reforzar la atención directa a las zonas más afectadas y agilizar la tramitación de las ayudas destinadas a familias, empresas y administraciones locales.