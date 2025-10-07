El Palmar de Troya (Sevilla) presenta la XI edición de su Mercado Medieval, que se celebrará el 18 y 19 de octubre

Presentación de la XI edición del Mercado Medieval del Palmar de Troya (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación del cartel de la XI edición del Mercado Medieval de El Palmar de Troya, que tendrá lugar los próximos 18 y 19 de octubre.

Según una nota emitida por la institución provincial, el evento ofrecerá una programación diversa con espectáculos, música, teatro y actividades para toda la familia.

El sábado 18, los asistentes podrán disfrutar del arte de la cetrería con un espectáculo de aves rapaces, además de un pasacalles con bufones, orcos, mendigos y brujas que llenará el mercado de sorpresas. Durante la jornada se celebrarán talleres infantiles para la creación de pulseras de cuero y escudos medievales. La jornada concluirá con malabares, acróbatas y teatro de calle, que culminarán con el gran desfile de invocación del dragón y espectáculos de fuego.

El domingo 19, las funciones de títeres, danzas de corte y juglares se combinarán con talleres de coronas, diademas y joyas para los más pequeños. Además, se realizarán espectáculos acrobáticos, clown y pasacalles con el gran dragón, que convertirán el cierre del día en un momento destacado del mercado.

Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de un zoco de artesanía, mesas lúdicas infantiles, un campamento medieval, paseos en burro y un 'photocall del dragón', acompañados de una zona de restauración.