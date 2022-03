Paloma Sánchez-Garnica presenta en la Feria del Libro de Tomares (Sevilla) su novela finalista del Premio Planeta

TOMARES (SEVILLA), 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora Paloma Sánchez-Garnica ha presentado en la 13ª Feria del Libro de Tomares (Sevilla) la novela con la que resultaba finalista del Premio Planeta 2021, 'Últimos días en Berlín', poniendo así el broche a la jornada del sábado de esta cita literaria.

Desde el Ayuntamiento de Tomares han destacado en un comunicado que la Feria del Libro registró este sábado un "gran lleno de público", y han detallado que Paloma Sánchez-Garnica, "una de las autoras de referencia del panorama literario español y con mayor número de lectores" en España, explicó al público que sus novelas "no son históricas".

En ese sentido, señaló que "las novelas históricas son las que eligen un acontecimiento o personaje histórico y alrededor del cual ficcionan". "En mi caso no es así, en mi caso hay una época en la que se mueven unos personajes corrientes con vidas corrientes, que viven condicionados por unas leyes, prejuicios y costumbres determinadas que en cada época son distintos, y que les obligan a actuar de acuerdo con su entorno", puntualizaba la escritora.

"La grandeza de la literatura es que nos explica la historia a través de la intrahistoria, a través de las historias pequeñas de la gente corriente", ha agregado Sánchez-Garnica.

La novela que presentó este sábado en Tomares, que le ha llevado un amplio trabajo de investigación y documentación, según ha comentado, retrata los extremismos políticos en la época convulsa de la primera mitad del siglo pasado. Una historia de amor y guerra a través de la cual el lector revivirá, a través de sus personajes, los difíciles años 30 en Berlín.

"La grandeza de la literatura y de la lectura es que te obliga a empatizar y a ponerte en el lugar y en las circunstancias de los personajes, a ver qué haríamos nosotros en su lugar", ha comentado también la finalista del Premio Planeta 2021.

"ESCRIBO PARA APRENDER"

"Como dice Eduardo Mendoza, 'yo escribo para aprender', una frase que hago mía. Para mí, la escritura es algo pausado, una forma de entender, de analizar, de comprender y de asentar todo ese fondo de documentación que manejo de forma un poco caótica, con cuatro o cinco libros a la vez, a la hora de escribir mis novelas", ha abundado la escritora.

Según detalló a los asistentes a su presentación, ella, como licenciada en Geografía e Historia, conoce "la historia a través de los distintos acontecimientos --Revolución rusa, Lenin, Stalin, Hitler, el Holocausto--, pero con la escritura he bajado a la calle y la he pisado, me he metido en un portal, me he metido en la intrahistoria, como decía Unamuno, en esa sociedad que nace, que sueña, vive, trabaja, llora, ríe y muere, y que sus actos influyen en su ámbito privado".

"Y eso es lo que nos muestra la literatura. Yo con la escritura o con la lectura, camino por esas calles, la cual es la base de la historia, de los acontecimientos históricos que influyen para bien o para mal en la vida de generaciones", ha manifestado también.

Sánchez-Garnica finalizaba su intervención haciendo alusión a cómo aborda el proceso creativo a la hora de escribir sus novelas. "Yo, a través de mi escritura, soy el instrumento a través del cual mis personajes cuentan su historia".

"Mi planteamiento de trabajo es totalmente opuesto a de los chicos Carmen Mola, que como guionistas que son, cuando ya lo tienen todo perfectamente estructurado, se ponen a escribir. Yo no, yo empiezo a leer, tengo un palpito, unas nebulosas en la cabeza, y de repente hay algo que me impulsa a escribir y es como si tuviera un libro, que empiezo a leer".

"Yo me dejo llevar, soy muy disciplinada, constante, esto es un oficio, me gusta alejarme de todos y de todo, y lo que hago es escuchar a los personajes, que éstos me hablen. No me planteo ni argumentos, ni esquemas, se cómo empiezo pero no sé cómo van a terminar mis novelas. Voy haciendo camino en la medida que voy avanzando hasta que llego al final. Hay escenas fuertes que llegan incluso a emocionarme", revelaba Sánchez-Garnica, quien también opinaba que "no hay dos lecturas iguales", y "cada lector hace suyo los personajes de mis novelas, en función de su mochila personal, vivencias, experiencias".

'El SUEÑO DEL GRAMÁTICO', DE EVA DÍAZ PÉREZ

Antes de la presentación de la obra finalista del Premio Planeta 2021, la Feria del Libro de Tomares acogió este sábado por la tarde la presentación de la obra 'El sueño del gramático', con la que Eva Díaz Pérez rinde homenaje al humanista Elio Antonio de Nebrija en el V aniversario de su fallecimiento.

La autora señaló que "este libro me ha llevado cinco años de investigación y trabajo en los que he aprendido muchísimo. He encontrado al verdadero Nebrija en los prólogos de sus obras, donde se revela como un hombre muy cervantino y como un gran arrogante, que se vanagloriaba de haber sido el primero en poner tienda de latinidad en España", ha comentado.

Para Díaz Pérez, "una de las cosas más fascinantes de Nebrija es que, consciente de la corrupción que había padecido el latín al dejar de hablarse cotidianamente y restringirse al ámbito académico, quiso impedir que con el castellano ocurriera lo mismo y escribe una gramática con la que logra dotar a la lengua del prestigio científico necesario para evitarlo".

La escritora señalaba además que "Nebrija fue un hombre muy reconocido y celebrado en su época, y ha seguido siendo objeto de estudio por los especialistas". "Sin embargo, no es tan conocido para el gran público. La novela histórica rigurosa debe, en mi opinión, incitar al lector a seguir leyendo sobre el tema del que trata, pero ya en el plano de historiadores e investigadores. Ese es mi objetivo, que la novela tenga un dimensión divulgativa", dijo también Eva Díaz Pérez, según ha informado el Ayuntamiento de Tomares.

SUSANA MARTÍN GIJÓN

Por otro lado, los aficionados a la novela negra tuvieron la ocasión de encontrarse este sábado en esta Feria del Libro con "una de las escritoras más brillantes del género en el panorama actual", Susana Martín Gijón, creadora de dos de las sagas policíacas más exitosas de los últimos tiempos, como son 'Más que cuerpos' y la protagonizada por la inspectora Camino Vargas, cuya última entrega ha presentado en la cita de Tomares.

Martín Gijón ha manifestado que "la denuncia social es algo intrínseco a mi condición de escritora y eso se refleja en mis libros. 'Planeta' es mi décima novela y el compromiso social siempre ha estado ahí. Para mí, el relato de la realidad, de las cosas que me preocupan, es importante. La presión asociada a la maternidad, el maltrato animal y ahora el cambio climático, eran temas que me apelaban especialmente como para sumergirme en ellos, aprender y mostrar lo aprendido a los lectores a lo largo de estos tres libros".

La escritora ha añadido que "mis novelas cambian a mis protagonistas, pero también a mí, porque me implico absolutamente en el proceso creativo. Por ejemplo, mientras escribía 'Especie' dejé de comer carne y me convertí en vegana. Soy de las que se obsesionan con la novela y estoy dándole vueltas las 24 horas porque quiero que todo quede bien atado".

Más de 40.000 ejemplares vendidos de las otras dos entregas de la trilogía, 'Progenie' y 'Especie', avalan "una trayectoria ampliamente reconocida por la crítica y por los lectores", según han puesto de relieve desde el Ayuntamiento tomareño en referencia a Susana Martín Gijón.