Palomares del Río (Sevilla) acogerá el 14 de marzo el festival MalaCabeza Space Music con el regreso de G5

Archivo - Los miembros de G5, Diego Pozo 'El Ratón', Muchachito Bombo Infierno, Kiko Veneno, Tomasito y El Canijo de Jerez. Imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Palomares del Río acogerá el próximo sábado 14 de marzo la tercera edición del festival MalaCabeza Space Music, cuyo cartel estará encabezado por el regreso de G5, la formación integrada por Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito Bombo Infierno, Tomasito y Diego Ratón.

El Polideportivo Municipal se transformará, a partir del mediodía, en el escenario de una jornada de doce horas de música ininterrumpida, con un programa que reunirá a diversos artistas y propuestas musicales. Entre los nombres confirmados figura también Aaron Sevilla, El Pechuga y S-30, según ha informado la organización en un comunicado

El grupo G5 acudirá a esta cita para presentar su nuevo manifiesto musical, "El que quiera dormir que se compre una colchoneta", una oda a la rumba que compartirá protagonismo con la propuesta del mexicano Aaron Sevilla. El artista llevará al festival su característico sonido afro house, forjado en cabinas internacionales como las de Ibiza, Dubái o Mykonos.

El cartel reservará también espacio para el rock de El Pechuga, que bajo su proyecto 'Tribunal Supremo: versiones con sentencia' ofrecerá un repertorio de clásicos de bandas y artistas como Triana, Extremoduro o ZZ Top, completándose con el grupo SE-30.

Según ha señalado la organización, el festival se plantea como "una reivindicación de la música", con una propuesta que pone el acento en "la fuerza del directo y en la sofisticación de la electrónica de club".

La cita, que arrancará al mediodía, apuesta por un modelo de convivencia y seguridad abierto a "todos los perfiles de público". Con el objetivo de reforzar su carácter familiar, la organización habilitará además una zona infantil específica con talleres y castillos hinchables, junto a una oferta gastronómica variada.

El evento ha establecido una política de acceso inclusiva, con entradas generales a 20 euros, entradas juveniles a diez euros y acceso gratuito para menores de diez años. Las entradas ya se encuentran disponibles para quienes deseen asistir a esta cita musical.