El pan, aceitunas y aceite de la provincia de Sevilla protagonizan este fin de semana una feria "de identidad culinaria"

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El patio de la Diputación de Sevilla acoge este sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, desde las 11,00 horas, la X Feria del Pan, Aceite y Aceitunas y X Feria de Productos Ecológicos, una cita que tiene como objetivo "poner en valor la riqueza agroalimentaria sevillana" y que distingue a productos "representativos de nuestra identidad y de la tradición culinaria de los municipios sevillanos", como el pan, el aceite y la aceituna, tal y como ha señalado el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, quien también ha apostillado que constituyen "un motor económico fundamental".

Según una nota emitida por la institución provincial, la feria reúne este año a 40 expositores procedentes de más de 30 municipios, que ofrecerán productos como AOVE convencional y ecológico, aceitunas, panadería artesana, mieles, dulces tradicionales, vinos, licores, quesos, cervezas artesanas y otras elaboraciones locales y ecológicas.

Además, a lo largo del fin de semana se desarrollará un programa de actividades que incluye talleres de pan, degustaciones de aceite de oliva virgen extra y pan, cocina en directo y actuaciones musicales de artistas y grupos de distintos grupos de la provincia.

Las demostraciones culinarias estarán a cargo de Enrique Sánchez, que presentará una propuesta de cocina ecológica, y de Luis Portillo, que elaborará postres tradicionales el sábado y una receta de bacalao en salsa de almendras el domingo. Los talleres de pan serán impartidos por maestros panaderos de Pan de Alcalá y la feria estará amenizada por actuaciones musicales de Roberto Osorno, FM Cassette, Cuarto Traste y Rosa Flamenca. Ambas jornadas incluirán el sorteo de productos 'Sabores de la Provincia de Sevilla'.

Ambas iniciativas han sido organizadas por Prodetur y forman parte del calendario de la Muestra de la Provincia 2025, bajo el sello 'Sabores de la Provincia de Sevilla'.

Según ha subrayado la Diputación, en el ámbito oleícola, Sevilla se mantiene como una de las provincias andaluzas con mayor peso productivo. Además, en 2024 lideró las exportaciones de aceite de oliva de Andalucía, concentrando el 51 por ciento del valor total exportado entre enero y octubre, lo que confirma la relevancia internacional de su industria aceitero-oleícola.

En cuanto a la aceituna de mesa, Sevilla es la provincia referente en España, desempeñando un papel clave en el sector gracias a su fuerte orientación exportadora, su capacidad productiva y la reconocida calidad de sus elaboraciones.

El pan artesano, por su parte, continúa siendo un "producto emblemático de la provincia, con municipios como Alcalá de Guadaíra que mantienen un prestigio histórico en su elaboración". Paralelamente, los productos ecológicos siguen experimentando una fuerte demanda en Andalucía, comunidad que concentra cerca de la mitad de la superficie ecológica de España, tal y como ha detallado la institución provincial.