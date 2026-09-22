Paradela lamenta que estudiantes hayan "reventado" el acto de la UPO de Sevilla "sin escuchar"

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, momentos antes de situarse en el atril para intentar pronunciar una intervención en la Pablo de Olavide, interrumpida por un grupo de estudiantes. - PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha lamentado este martes que un grupo de estudiantes haya "reventado" el acto oficial de inicio de curso en la Pablo de Olavide (UPO) vociferando mensajes contra la universidad privada "sin escuchar ni mi discurso ni el del rector". El consejero ha abogado por una "reflexión" dentro de la UPO porque "es el segundo año en el que ocurre algo así" en este campus, ha dicho, aludiendo, además, a que en el resto de las universidades ha habido protestas --caso de Sevilla-- pero no dentro del Paraninfo.

En declaraciones a Europa Press, Jorge Paradela --"de natural tranquilo"-- ha reconocido que lo sucedido --suspensión del acto de inicio de curso al no dejarle hablar-- ha sido "ingrato" y ha dejado "deslucido" un acto, ante todo, "solemne e institucional". A los gritos que se han escuchado en el Paraninfo --"la universidad pública se defiende" y "no a la privada"--, el consejero ha dado datos en sus declaraciones.

En primer lugar, ha señalado que la privada "no recibe ni un euro público" y que las públicas cuentan "desde que Juanma Moreno gobierna, con un 33% más de presupuesto"; se han mejorado las condiones de 25.000 trabajadores (profesorado y personal técnico y de administración); y se han cancelado 800 millones de euros de deuda que arrastraban los campus de legislaturas anteriores a las del PP.

Igualmente, ha recordado que el presidente Moreno ha anunciado que en los presupuestos de 2027 las universidades contarán con 120 millones de euros más que en 2026, cuando se inyectó 60 millones de euros más al sistema. Son, ha remarcado Jorge Paradela, 180 millones de euros más en dos años.

Tras suspenderse el acto, el consejero ha cerrado la comitiva de togados con el rector de la Olavide, Francisco Oliva, que ha pasado por delante de los alumnos que protestaban. Algunos de esos togados "se me han acercado para pedirme disculpas" porque, "al final, esto daña a la institución". Preguntado sobre si se debería haber pedido el desalojo, Paradela ha sostenido que tiene "poca experiencia en estas cosas. Nunca he vivido una situación así".