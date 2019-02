El parlamentario andaluz Pau Cambronero aspirará a liderar la lista de Cs al Congreso por Sevilla el 28A

Actualizado 26/02/2019 12:27:00 CET

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Sevilla en el Parlamento de Andalucía Pau Cambronero optará a ser el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Sevilla en las próximas elecciones generales del 28 de abril.

Cambronero, que llegó a la Cámara andaluza con el partido naranja como número tres por esta provincia en las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre, cuando Cs obtuvo 21 representantes, aspirará a lograr un escaño en la Cámara Baja presentando su candidatura a las primarias que va a celebrar el partido naranja por esta provincia, según han confirmado a Europa Press fuentes de Cs y como ha adelantado 'Diario de Sevilla'.

"Tengo el honor de comunicaros que me presento a las primarias de Cs para encabezar la lista por Sevilla para el Congreso. Sevilla, mi casa y la de los míos, merece que su voz se escuche en Madrid como ya lo hizo Virgina Salmerón", ha escrito el propio Cambronero en un comentario en su perfil de Twitter.

De salir elegido y llegar al Congreso, Cambronero tendrá que renunciar a su escaño en el Parlamento andaluz, siendo la siguiente persona en la lista con la que concurrió Cs por Sevilla Mar Hormigos, la secretaria de Organización de la fuerza naranja en Sevilla y senadora del partido por la comunidad autónoma.

Las mismas fuentes han precisado que está en el aire que, en ese caso, Hormigo tomara posesión del escaño dado que acaba de ser designada por el Parlamento como senadora por Andalucía.

Así, el quinto lugar de la candidatura y en quien recaería la plaza vacante que pudiera dejar Cambronero si Hormigo renuncia sería Javier Cabezas, representante de Cs en el Consorcio Provincial de Aguas de la Diputación de Sevilla y secretario de Relaciones Institucionales a nivel provincial.

Precisamente este lunes Virginia M. Salmerón, que fue número uno de Cs al Congreso por Sevilla en las pasadas elecciones generales, anunció que no se presentará a las primarias para repetir en el puesto por "motivos de salud" que le impedirán "estar al 100%" como cabeza de lista durante la campaña electoral, si bien aseguró que seguirá en el proyecto político que representa Cs.

En una publicación en su perfil de Twitter, consultado por Europa Press, Salmerón explicaba que la decisión de no repetir como número uno en la lista al Congreso por Sevilla "no significa, ni muchísimo menos, que abandone el proyecto que me ilusionó hace ya unos años y que me impulsó a dar el salto a la política".

Así, se puso a disposición del partido "arropando al candidato que el partido apoye para estas elecciones generales" pues está convencida de que "entre todos lograremos que España tenga el próximo 28 de abril el gobierno que merece, presidido por Albert Rivera".