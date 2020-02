Beltrán Pérez achaca la subida del paro al "fracaso del modelo productivo" de Espadas

Publicado 04/02/2020 14:35:24 CET

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras cerrar la provincia de Sevilla el pasado mes de enero con 5.864 personas más inscritas en las listas del paro respecto a diciembre y 12.221 personas menos en la afiliación media a la Seguridad Social, y 2.034 parados más en el caso de la ciudad hispalense, que contabiliza actualmente 69.026 demandantes oficiales de empleo, el portavoz del PP en el Ayuntamiento hispalense, Beltrán Pérez, ha atribuido este repunte en el desempleo al "fracaso del modelo productivo" del alcalde, el socialista Juan Espadas.

Ante los datos del paro registrado de enero, que arrojan 90.248 desempleados más respecto a diciembre en toda España, 28.156 más en Andalucía, 5.864 más en la provincia de Sevilla y 2.034 más en el caso de Sevilla capital, Beltrán Pérez ha avisado de que esta subida "demuestra claramente que Espadas ha fracasado en su concepción del modelo productivo para la ciudad". "¿Cómo es posible que en una ciudad que bate mes tras mes sus récord en turismo, es el sector servicios el que más acusa el desempleo?", pregunta retóricamente el portavoz popular.

A su juicio, "el gobierno municipal del PSOE ha basado su modelo de éxito en el número de visitantes y no en la productividad en términos de empleo. No se puede prever el crecimiento de una ciudad en el peso y no en la calidad ni en el número de personas que puede beneficiarse profesionalmente de ese crecimiento". "Espadas firma hoy la peor cuesta de enero desde que es alcalde, lo que le debe llevar a repensar un modelo que, basado únicamente en datos cuantitativos, no está dejando suficiente valor a la ciudad", añade Pérez.

Así, ha reiterado que Espadas "no está a la altura y no ha sido capaz de aprovechar los buenos momentos para conseguir que Sevilla lidere la creación de empleo", avisando de que "si cuando subió el empleo se apuntó el tanto, ahora tiene que asumir esta responsabilidad de bajada del empleo". "No vale apuntarse el tanto solo cuando te benefician, y cuando no te benefician culpar a los demás", asevera, apostando por "una política fiscal más amable, con la reducción de impuestos, una estrategia de captación de inversiones privadas y una revisión normativa que simplifique trámites y favorezca la inversión".