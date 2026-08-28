El Parque Bermejales de Sevilla permanecerá cerrado desde el lunes y durante tres semanas por labores de mantenimiento

Parque Bermejales de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este viernes de que el Parque Bermejales permanecerá cerrado desde este próximo lunes, 31 de agosto, y durante tres semanas por labores de mantenimiento y de mejora de los caminos de albero.

Según ha concretado el Consistorio en un comunicado, el recinto permanecerá cerrado al público para garantizar la seguridad de los usuarios y permitir los trabajos durante el desarrollo de la obras.

Así las cosas, el Gobierno local ha pedido disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas y ha agradecido la colaboración ciudadana durante el episodio.