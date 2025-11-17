El Parque de Bomberos de Lora del Río (Sevilla) recibirá 93.000 euros de Diputación para mobiliario y equipamiento

LORA DEL RÍOA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, Gonzalo Domínguez, visitó la semana pasada el Parque Bomberos de Lora del Río, dentro de la ronda que está realizando por distintas dotaciones de toda la provincia.

Durante la visita, Domínguez agradeció al Ayuntamiento del municipio su implicación en el mantenimiento de unas instalaciones que se encuentran en muy buen estado. Asimismo, trasladó su reconocimiento a los bomberos del parque por la labor que realizan a diario al servicio de la ciudadanía, informa en una nota de prensa.

También puso de relieve la implicación de la Diputación con la mejora de los parques de municipios integrados en el Consorcio que siguen siendo de titularidad municipal, con subvenciones que suman 1,4 millones de euros y serán aprobadas de forma definitiva mañana martes, en la Junta de Gobierno de la Diputación.

En este marco, el Parque de Bomberos de Lora del Río recibirá 93.333 euros, destinados a la renovación de mobiliario y equipamiento.

El Parque de Bomberos de Lora del Río se ubica en el polígono industrial Matallana, a las afueras del casco urbano, sobre una parcela de más de 1.400 metros cuadrados. Cuenta con dos accesos para vehículos y otro peatonal, un hangar para vehículos, almacén y torre de entrenamiento con cuatro plantas, mientras que en el edificio principal se ubican el gimnasio, el despacho, los dormitorios, la sala de estar, la cocina y los aseos.

La dotación de personal del parque está integrada por 16 personas (once bomberos/as, cuatro cabos y un cabo primero), todos ellos funcionarios del Consorcio. Desde la adscripción, el pasado mes de junio, de uno de los nuevos vehículos autoescala adquiridos por la Diputación a este parque, la Jefatura Operativa prioriza que el personal de guardia esté integrado por cuatro bomberos/as y un cabo, operativos las 24 horas durante los 365 días del año.

El parque dispone de cinco vehículos de primera intervención, tanto para emergencias en el ámbito urbano como de carácter rural: una Autoescala Automática (AEA 18 metros); una Autobomba Urbana Ligera (BUL); una Autobomba Rural Pesada (BRP); una Autobomba Nodriza Pesada (BNP) y un Remolque Moto Bomba (RMB). Todos estos vehículos son titularidad de la Diputación de Sevilla y están cedidos al Consorcio.

Al margen de la nueva subvención de la Diputación, el Ayuntamiento de Lora del Río ha ejecutado durante 2024 y 2025 diversas actuaciones de mejora en el parque, como la reparación de goteras, la pintura de dependencias interiores, la instalación de nuevas puertas en el hangar, la renovación de aires acondicionados y otros arreglos en la cocina y aseos.

También se ha instalado un cerramiento metálico acristalado en el acceso a la zona habitable y se han adquirido taquillas de sucio para EPI (Equipos de Protección Individual). Todas estas actuaciones han dado como resultado una mejora visible de las instalaciones.

El Parque de Bomberos de Lora del Río está situado en la denominada Área Operativa Alto Guadalquivir-Sierra Morena, compuesta por cuatro parques (Cantillana, Lora del Río, Cazalla de la Sierra y Constantina), que atiende a quince municipios que suman una población de más de 80.000 habitantes y 2.713 kilómetros cuadrados.