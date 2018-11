Participa critica el 'bloqueo' a su reprobación a la directora de distrito que ofrecía empleo en Twitter

Publicado 08/11/2018 17:38:27 CET

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Participa Sevilla ha informado este jueves mediante un comunicado, de que los votos en contra de PSOE y Ciudadanos, así como la abstención del PP, han impedir que se debatiese en el pleno de la junta municipal del distrito Sur una moción de urgencia destinada a reprobar a la directora de dicho distrito, Trinidad Camacho, por difundir en su perfil de la red social Twitter un mensaje en el que invitaba a las personas interesadas en trabajar en los talleres del distrito a avisarla a ella personalmente.

"Ni siquiera nos han permitido debatir la moción y escuchar los argumentos para defender la actuación de la directora del Distrito", ha manifestado Ernesto Rodríguez, vocal de Participa Sevilla en la junta municipal del distrito Sur, pues sólo IU ha mostrado su apoyo a abordar esta situación por vía de urgencia como proponía la formación verde morada, que también tiene la opción de promover lo mismo por vía ordinaria.

"No podemos permitir que se entienda el distrito como su propio cortijo, como si fuera su negocio particular. Las contrataciones municipales deben basarse en un proceso totalmente transparente y accesible para cualquier persona y no solo para las amistades en Facebook de la directora", según Rodríguez.

Como se recogía en la moción de Participa Sevilla, la "directora del distrito debería ser conocedora de que el empleo municipal debe ofertarse y tramitarse a través de los cauces oficiales habilitados para ello". Además, también se criticaba que hubiera elegido "una forma de anunciarlo fuera de todo marco institucional, dando además a entender que la selección y asignación de empleos dependen de ella".

"La reprobación era una medida simbólica para denunciar esta actitud totalmente irresponsable e improcedente. Lo fundamental ahora es que nunca más ni en el distrito Sur, ni en ninguna otra delegación municipal se vuelva a repetir una situación similar, ya sea a través de las redes sociales o en conversaciones privadas", ha manifestado para concluir Rodríguez.