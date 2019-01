Participa e IU valoran el acuerdo de Espadas con el taxi en Sevilla y plantean cumplirlo más allá de decisión de Junta

Publicado 30/01/2019 14:28:30 CET

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de Participa Sevilla y de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Julián Moreno y Eva Oliva, respectivamente, han puesto en valor el acuerdo alcanzado por el gobierno del socialista Juan Espadas con el sector del taxi en la ciudad para el control de los vehículos de transporte concertado (VTC), donde se recoge pedir a la Junta de Andalucía que tal servicio esté sujeto a una precontratación previa de entre 30 y 60 minutos y que sea obligatorio su regreso a la base tras cada uno de los portes.

En este marco, Moreno ha destacado que el Ayuntamiento aborde la situación y se evite un conflicto de las magnitudes que se están viviendo en Madrid o Barcelona, mientras que Oliva a instado a que el Consistorio cumpla con lo pactado dentro de sus competencias más allá de que la Junta se muestre a favor o en contra del acuerdo.

Tras participar en la presentación del manifiesto fundacional de Adelante Sevilla, Moreno ha dejado claro que no se está poniendo al taxi por encima de los VTC, sino que "se consigue que haya una regulación en la que no haya una competencia desleal". "Se trata de que un sector no impere sobre el otro al tener una situación de ventaja", señala, añadiendo que la "clave del conflicto" es la "desregulación" existente.

Considera que las Administraciones regional y local se estaban "tirando la pelota", tras desentenderse el Gobierno, por lo que valora que el Ayuntamiento haya decidido finalmente abordar la situación.

De su lado, Oliva ha indicado a Europa Press que IU ha defendido el "servicio público del taxi frente a la competencia" desleal y a la "liberación" del sector en todo el estado. Critica que el Ayuntamiento no haya informado del acuerdo a los grupos ni que se haya tratado en el consejo de gobierno del Instituto del Taxi, mientras que se ha mostrado "expectante" ante la reunión con la Junta de Andalucía mantendrá el jueves con el sector para ver "si realmente se le puede dar cumplimiento al acuerdo".

"Estamos ante un gobierno local que hace unos meses decía que no se podía llegar a ningún tipo de regulación en Sevilla y ahora acepta todos los puntos que le han puesto las asociaciones. No sabemos si es porque caerá la pelota en el tejado de la Junta o si el Ayuntamiento será valiente y le dará cumplimiento", advierte.

Oliva se pregunta qué ocurrirá si el gobierno de la Junta dice no al acuerdo y subraya que es necesario "defender un servicio de interés público" por lo que pide al Ayuntamiento el cumplimiento de lo acordado con los taxis dentro de sus competencias, como puede ser no permitir que los VTC "deambulen cuando han terminado el servicio o controlar que no se muevan a su antojo".