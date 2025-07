La pasarela Princesa Leonor, la Operación Clavel, Triana CF y el voluntariado ya forman parte del callejero de Sevilla

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva pasarela peatonal Princesa Leonor --que se ubicará entre los puentes de Los Remedios y San Telmo--, la 'Operación Clavel', el Triana CF y el voluntariado de Sevilla ya forman parte del callejero de la ciudad, junto a otras seis denominaciones de vías públicas que se han aprobado este jueves en el Pleno ordinario del Ayuntamiento, y salvo la primera de ellas, por unanimidad de los grupos políticos.

En el caso de la pasarela, que unirá el complejo de KKK en los terrenos de Altadis con la otra orilla, solo el grupo Con Podemos-IU ha votado en contra de la propuesta al "no compartir el fondo ni la forma". "Con respeto, pero con firmeza, entendemos que la ciudadana Leonor no tiene vinculación con la ciudad ni ha realizado un servicio relevante, por lo que no está basada en criterios de justicia", ha afirmado el portavoz adjunto de la coalición de izquierdas, Ismael Sánchez.

Para Vox, en cambio, esta denominación servirá "para reforzar los lazos de la Monarquía con Sevilla, que se remontan a 1248, con la conquista de la ciudad por parte de Fernando III", ha señalado al respecto Fernando Rodríguez Galisteo.

La denominada 'Operación Clavel', campaña de solidaridad impulsada por el locutor de Radio Madrid Bobby Deglané tras el desbordamiento del Tamarguillo en 1961, tuvo un trágico desenlace cuando se estrelló su avioneta a la altura de la actual estación de Santa Justa, cuando seguía la caravana solidaria. El lugar elegido para ello será la nueva rotonda junto al Palacio de los Deportes de San Pablo. El concejal socialista Francisco Páez ha propuesto que se estudie la colocación de un monolito en esa glorieta en recuerdo a las víctimas de esa tragedia.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales contará también con una vía en Palmas Altas, en un "acto de justicia institucional" en reconocimiento a su "compromiso social", al igual que el voluntariado de Sevilla; en este caso, en el Distrito Norte, junto a la Avenida de la Mujer Trababajadora para agradecer al centenar de entidades de esta naturaleza su labor altruista en la capital andaluza y su provincia, en beneficio siempre de los colectivos más vulnerables. La decisión se ha adoptó de forma unánime en una sesión plenaria de la Junta Municipal del Distrito Norte.

El resto de personas e instituciones que formarán parte del nomenclátor a partir de ahora lo componen el cantante y compositor Rafael del Estad, el Triana CF, el empresario Manuel Barea --Medalla de oro de Sevilla y Medalla de Andalucía--, la empresa municipal de autobuses (Tussam), junto a las cocheras; Rafael Bernal Álvarez, "un vecino muy comprometido con su barrio de Ciudad Jardín". Además, el bordador y presidente de la asociación gremial Francisco Carrera Iglesias, que ya cuenta con una calle con su nombre, verá cómo se añade en el rótulo el nombre con el que se le conoce popularmente 'Paquili'.