'La Pasión según San Mateo' llega al Teatro de la Maestranza de Sevilla este Domingo de Ramos junto con el FeMÁS

Archivo - Interpretación de 'La Pasión según San Mateo' de Johann Sebastian Bach a cargo del conjunto británico Arcangelo, dirigido por su fundador, Jonathan Cohen. - MARCO BORGGREVE-TEATRO MAESTRANZA SEVILLA

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá el próximo 29 de marzo, Domingo de Ramos y antesala de la Semana Santa, una de las grandes citas musicales de la temporada, que es la interpretación de 'La Pasión según San Mateo' de Johann Sebastian Bach a cargo del conjunto británico Arcangelo, dirigido por su fundador, Jonathan Cohen. Este concierto es fruto de la colaboración entre el Teatro de la Maestranza y el Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS), una alianza que refuerza el compromiso de ambas instituciones con "la excelencia artística y la difusión del repertorio histórico".

Según ha detallado la Maestranza en una nota, la obra cumbre del repertorio sacro será ofrecida en una versión fiel a los criterios historicistas, pero llena de vida, emoción y profundidad dramática, en una propuesta que promete conmover al público sevillano en una fecha de especial significado.

El concierto se enmarca en la programación del Festival de Música Antigua de Sevilla, consolidado como uno de los principales referentes europeos en la difusión del repertorio barroco y renacentista. En esta ocasión, el escenario del Maestranza será testigo de una lectura "vibrante y expresiva" de esta monumental partitura. El elenco reúne a destacadas voces del panorama internacional, entre las que figuran Nick Pritchard en el papel del Evangelista, Alex Rosen como Christus y la soprano Carolyn Sampson, junto a otros intérpretes de reconocido prestigio.

Fundado en 2010 por Jonathan Cohen, Arcangelo se ha consolidado como uno de los conjuntos más respetados en el ámbito de la música barroca. Con una formación flexible y un marcado espíritu de cámara, reúne a músicos de primer nivel para abordar proyectos de alta exigencia artística.

Director, violonchelista y clavecinista, Jonathan Cohen es una de las figuras más versátiles de la escena actual de la música antigua y clásica. En 2025 asumirá el cargo de asesor artístico del prestigioso Festival Händel de Londres. Las entradas, con precios que oscilan entre los 50 euros (Paraíso) y los 90 euros (Patio), están disponibles en las taquillas del teatro y a través de su página web oficial.