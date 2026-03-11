Pasión Vega presenta en el Maestranza de Sevilla un viaje musical por el "universo emocional" de Pedro Almodóvar

Archivo - La cantante Pasión Vega. - TEATRO MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza acoge este domingo, 15 de marzo, un espectáculo en el que la música, el cine y la emoción se entrelazan en un "homenaje sin precedentes" al universo creativo de Pedro Almodóvar. Así, la "inconfundible voz" de Pasión Vega protagoniza este recital titulado 'Pasión Almodóvar', una propuesta que "revisita" algunas de las canciones más emblemáticas asociadas a la filmografía y "al imaginario sentimental" del cineasta manchego.

A lo largo de la velada, el público podrá redescubrir temas icónicos como 'La bien pagá', 'Volver', 'Piensa en mí', 'Un año de amor' o 'Cucurrucucú paloma', "reinterpretados con nuevos matices en la delicada y poderosa voz de Pasión Vega, informa el Teatro de la Maestranza en un comunicado.

La artista estará acompañada por el pianista Moisés P. Sánchez, responsable también de la dirección musical y los arreglos. Junto a él, completan la formación Sergio Menem (violonchelo y guitarra), Pablo Martín Jones Johnston (percusión y electrónica) y Toño Mi (contrabajo).

'Pasión Almodóvar' es una coproducción del Festival ClàssicAnd y el Festival Perelada. El espectáculo está ideado y dirigido artísticamente por Joan Anton Rechi, y cuenta con una cuidada escenografía diseñada por Gabriel Insignares, así como con el diseño de iluminación de Alberto Rodríguez, elementos que contribuyen a crear una "atmósfera íntima y evocadora" que dialoga con el universo cinematográfico de Almodóvar.

El espectáculo ha colgado ya el cartel de entradas agotadas, con loi que se confirma "la gran expectación" generada por esta propuesta artística que une música y cine en un "emotivo recorrido por algunas de las canciones más inolvidables del imaginario almodovariano".