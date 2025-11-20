El patio de la Diputación acoge una nueva edición de 'Sabores de la Provincia de Sevilla' el 22 y 23 de noviembre

Cartel de de la XVII Feria de Productos Locales 'Sabores de la Provincia de Sevilla'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El patio de la Diputación de Sevilla va a acoger este fin de semana, los días 22 y 23 de noviembre, una nueva edición de la XVII Feria de Productos Locales 'Sabores de la Provincia de Sevilla'. La muestra está organizada por Prodetur y constituye la sexta cita del calendario de la Muestra de la Provincia 2025.

Según una nota remitida por la institución provincial, es la cuarta de las siete dedicadas específicamente a los productos agroalimentarios bajo la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla'. Tanto esta Feria de Productos Locales como la de 'Sabores de Navidad' se celebran en dos turnos con el objetivo de "dar cabida al mayor número posible de empresas participantes".

En esta ocasión, se trata de una muestra general de productos agroalimentarios locales, cuya primera edición del año tuvo lugar el pasado mes de octubre. Su celebración responde al "elevado grado de consolidación" de esta feria dentro de la Muestra de la Provincia, al notable éxito de público que registra en cada convocatoria y a la oportunidad que representa para las pymes del sector.

"En ella se exponen para la venta los mejores productos gastronómicos que pequeñas empresas de la provincia elaboran, producen y fabrican con especial dedicación, conscientes de la alta valoración que reciben por parte de los consumidores", ha señalado el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans.

Unas 40 empresas procedentes de cerca de una treintena de municipios presentarán sus productos, que abarcan una amplia variedad de sectores: ibéricos, quesos, conservas, vinos y licores, aceite, dulces, cervezas artesanas, miel o aperitivos, entre otros.

Como es habitual en la Muestra de la Provincia, la feria ofrecerá un completo programa de actividades en el espacio escénico de usos múltiples, con propuestas que incluirán cocina en directo, actuaciones musicales, talleres de degustación, catas y maridajes. La feria, de entrada gratuita, podrá visitarse el sábado en horario de 11,00 a 20,00 horas y el domingo, de 11,00 a 18,00 horas.