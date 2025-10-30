El patio de la Diputación de Sevilla acoge a 39 expositores en la XV Feria de Vinos y licores de la provincia

Archivo - Un camarero sirve una copa de vino blanco en imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El patio de la Diputación de Sevilla acogerá este sábado y el domingo, 1 y 2 de noviembre, a partir de las 11.00 horas, la XV Feria de los Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla, organizada por Prodetur. Se trata así de la tercera feria del calendario de la Muestra de la Provincia 2025, con nueve citas hasta diciembre, de las que siete son de productos agroalimentarios, 'Sabores de la Provincia de Sevilla'.

Según ha informado el Gobierno provincial en una nota de prensa, el evento busca "difundir y consolidar" la marca 'Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla', al tiempo que "impulsa el conocimiento y la apreciación de las características singulares de los productos elaborados en el territorio".

Esta nueva edición reunirá a empresas expositoras procedentes de las distintas zonas vitivinícolas y de destilados de la provincia, que presentarán al público "sus mejores vinos y licores, ofreciendo la oportunidad de degustarlos y adquirirlos directamente", entre ellos, los vinos y licores galardonados en el X Premio de la Diputación 'Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla', reconocimiento que distingue a los mejores productos del sector elaborados por las empresas adheridas a la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla'.

En total, son 39 las casetas expositoras de más de una veintena de municipios sevillanos, entre ellas, quince bodegas y destilerías. También, empresas de productos agroalimentarios variados como quesos, ibéricos, productos de panadería, aperitivos o dulces.

La cita contará con un "completo programa de actividades" que se desarrollará, principalmente, en el espacio de usos múltiples o escenario. Este programa incluirá, además de actuaciones musicales, diversos talleres y catas maridadas con los productos presentes en la feria.

Las catas y presentaciones estarán dirigidas por profesionales como las sumilleres Mónica Rosón 'La Cataora' y Esperanza Asencio; el comunicador gastronómico Daniel del Toro; la gerente de la vinoteca Lama la Uva, Ana Linares; el gerente de La Flor de Utrera, Javier Muñoz; y el director creativo de Montana Cocktail Bar, Javier Barbecho.

La Feria de Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla tiene como principales objetivos "impulsar el enoturismo en el territorio sevillano y dar a conocer su amplio potencial; respaldar a las bodegas y destilerías del medio rural sevillano; favorecer la comercialización de los vinos y licores locales y promover acuerdos comerciales entre las empresas del sector", además de difundir y promocionar los productos y marcas integrados en el sello 'Sabores de la Provincia de Sevilla.

El evento, que es de entrada gratuita, abre al público el sábado, en horario de 11.00 a 20.00 horas; y el domingo, de 11.00 a 18.00 horas.