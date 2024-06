El PCA de Sevilla apuesta por "revertir la situación de división de la izquierda" y "tejer lazos"

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité local del PCA en Sevilla ha aprobado por unanimidad una resolución política que plantea la tarea de "coser y ser pegamento" para "tejer un frente amplio frente al auge de la extrema derecha en Europa".

Dicho órgano ha expresado su "más profunda preocupación" ante el "auge del fascismo" y señala que "esta espantosa realidad y la obligación de combatirlo se ha de anteponer a cualquier otra consideración individual", tal como informa en un comunicado.

"Rechazamos las opiniones que piden caer en una opción cerrada e identitaria. En todos nuestros procesos internos apostamos por la construcción del 'Frente Amplio' y ahí seguimos: Francia señala el camino, no hay mejor resumen que tener clara la unidad frente al fascismo y el 'Frente Amplio' como herramienta", han sentenciado.

Así, declaran que en el espacio actual "no sobra nadie, faltan componentes. En los últimos años hemos ido de división en división y hay que revertir esta situación por muy difícil que parezca. Hay que tejer lazos de nuevo, aunque nos duelan heridas, porque el repliegue identitario nos condena al fracaso, no como partido si no como sociedad, y la tarea de coser y ser pegamento nos va a tocar a nosotros".

Por último, creen que la realidad del país plantea un escenario en el que "si no se respetan las partes y cada una guarda su espacio, no habrá forma de crear espacio unitario posible, nadie va a romper su propia organización para crear algo nuevo", por lo que proponen que ese sujeto unitario "debe ser la suma de las partes, de las organizaciones que la conformen, naciendo la unidad en torno al programa elaborado colectivamente".