Pedro Castro combina "tradición y creatividad" en el cartel de la Feria de Abril de Mairena del Alcor (Sevilla)

Foto de familia tras la presentación del cartel de la Feria de Abril de Mairena del Alcor. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) ha presentado el cartel anunciador de la Feria de Abril 2026, que se celebrará del 16 al 19. La obra, realizada por el artista mairenero Pedro Castro, será la imagen que represente y promocione una de las citas más esperadas del calendario festivo del municipio, Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

El cartel, que combina tradición y creatividad, refleja el espíritu festivo y la identidad cultural de Mairena, "poniendo en valor los elementos más representativos de su feria: la alegría de sus calles, la convivencia intergeneracional y el ambiente único que cada año reúne a cientos de vecinos y visitantes", detalla el Consistorio en una nota de prensa.

El acto de presentación ha tenido lugar en la sede de la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla. Junto al delegado del Gobierno de la Junta, Ricardo Sánchez, han asistido el alcalde, Juanma López; la diputada provincial y concejala de Régimen Interior, Gloria Guillén; la concejala de Cultura, Inmaculada Galocha; la concejala de Movilidad, Ana Guillén; y la concejala de Comunicación, Belén Gutiérrez.

Ricardo Sánchez ha querido destacar la calidad artística del cartel de esta edición que muestra a un niño vestido de corto que corre hacia nosotros mientras juega con una rueda típica de las tómbolas de feria. "Una obra que pone de relieve que Mairena del Alcor es tierra de talentos y que traslada a una estampa vivida por todos".

En este sentido, el responsable de la Administración andaluza en la provincia ha subrayado que la Feria de Mairena del Alcor es más que un evento, es un sentimiento trasladado de generación en generación, forjada con nuestro propio carácter. Ricardo Sánchez ha concluido indicando que la Feria, para todo mairenero, es un paréntesis que hacemos en el calendario para compartir con nuestra gente.

El alcalde ha puesto de manifiesto que la feria es parte de la vida de los maireneros y "es por ello que hoy tenemos ante nosotros mucho más que una imagen, mucho más que un cartel: tenemos un pedazo del alma de Mairena pintado con maestría por uno de los nuestros, Pedro Castro".

En alusión al autor ha dicho que sabía que tenía "muchas ganas de anunciar tu feria". "Nosotros también teníamos muchas ganas de que lo hicieras, y hoy hemos cumplido ese sueño".

REPRESENTA AL NIÑO QUE TODOS HEMOS SIDO

Pedro Castro ha expresado su satisfacción por haber sido el encargado de crear la imagen que anunciará una celebración tan significativa para los maireneros que cada año refuerza el sentimiento de identidad y tradición del municipio.

Sobre la obra, el autor ha declarado que está realizada con la técnica de óleo sobre lienzo. "Como se puede observar, la figura principal es un niño vestido de corto que corre hacia nosotros, mientras juega con esa rueda con pelotitas en su interior. Ese niño representa al niño que todos hemos sido y al niño que todos llevamos aún dentro".

"Solemos llamar a la Feria de Mairena, la madre de todas las ferias por su antigüedad. Y como una madre que vela el juego de su niño, se presenta como telón de fondo la portada principal del recinto ferial junto con todo su en torno. Se nos muestra en medio de la luz de un atardecer, bajo un cielo característico de esa fecha entre soleado y nuboso".

La Feria de Abril de Mairena del Alcor 2026, que tendrá lugar del 16 al 19 de abril, volverá a convertir la localidad en un punto de encuentro para disfrutar de la música, la gastronomía, las tradiciones y el ambiente festivo que caracterizan a esta celebración.