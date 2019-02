La película 'Campeones' llega a la cárcel de Sevilla I en la antesala de los Premios Goya

Publicado 01/02/2019 18:38:18 CET

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Solidarios para el Desarrollo y la Academia de Cine se han unido para presentar este viernes, víspera de la gala de entrega de la 33 edición de los Premios Goya, que se celebra este sábado en Sevilla, la película 'Campeones' en el centro penitenciario Sevilla I, con el fin de "acercar el cine a las personas privadas de libertad, contribuyendo así a su proceso de reinserción social".

Así lo ha explican desde Solidarios para el Desarrollo, que en una nota ha recordado que 'Campeones' es una de las películas favoritas de esta edición de los Premios Goya, con once nominaciones, entre ellas, la de mejor película.

Tras la presentación de la película en el salón de actos del Módulo de Preventivos ha tenido lugar un coloquio en el que los internos han conversado con el director de la cinta, Javier Fesser, el actor Jesús Vidal --ambos con nominaciones a mejor director y mejor actor revelación, respectivamente--, y el vicepresidente de la Academia de Cine Rafael Portela.

Los internos, que han recibido al cineasta y al intérprete con aplausos y puestos en pie, han manifestado que la historia les había hecho "reír, llorar y también pensar".

"Compartir la película con vosotros es una experiencia gratificante porque sois unos espectadores con una predisposición absoluta. Lo que más me gusta del cine es que las películas me dejan vivir la vida de otros, y cuando te conviertes en el otro aprendes y entiendes que todos tenemos limitaciones para muchas cosas y capacidades para otras muchas", les ha dicho Fesser, que ha recibido un sonoro "no" cuando ha preguntado a los internos si la proyección había sido una actividad obligatoria.

La mayoría de las preguntas de los internos han sido para Jesús Vidal, que ha recibido varios "bravos" por su actuación. "La finalidad del arte es poder cambiar y mejorar el mundo que vivimos. Con vosotros es con quienes se puede hacer un mundo mejor", ha manifestado.

Por último, se ha llevado a cabo un acto simbólico de entrega de un Goya a los invitados, un reconocimiento a una película que, a través del humor, logra romper estereotipos sobre las personas con discapacidad y representar la diversidad funcional de forma más realista e inclusiva, según destacan desde la ONG Solidarios.

La entrega del premio ha corrido a cargo del productor sevillano Gervasio Iglesias, veterano colaborador de Solidarios que ha facilitado que esta actividad sea posible, favoreciendo el encuentro entre Solidarios y la Academia de Cine.

AULAS DE CULTURA EN CENTROS PENITENCIARIOS

Solidarios es una organización que lleva a cabo programas sociales con diversos colectivos de personas en situación de exclusión. Desde el año 1987 coordina Aulas de Cultura en varios centros penitenciarios de España.

Actualmente funciona en siete centros penitenciarios en todo el país --Soto del Real, Valdemoro, Navalcarnero, Alcalá-Meco, Sevilla, Murcia y Granada--, y unos 70 voluntarios desarrollan cada semana estas actividades culturales, que han llegado a más de 4.000 personas internas y en las que han participado más de 2.500 especialistas de diferentes disciplinas y con experiencias que compartir con las personas privadas de libertad.

La iniciativa Aula de Cultura recibió el Premio Nacional de Fomento de la Lectura y la Escritura en el año 2017 por el Ministerio de Cultura.

EL CINE EN EL CENTRO PENITENCIARIO SEVILLA I

En concreto, en Sevilla la organización lleva 20 años en el centro penitenciario Sevilla I. Cada viernes, invita a personas que abordan temas muy diversos sobre literatura, historia, actualidad, artes plásticas, cine, teatro, deporte o música.

Actividades como la de este viernes, en las que se utiliza la cultura como "herramienta de transformación social", hacen de la institución penitenciaria "algo más orientado hacia la educación y la reinserción que hacia el mero castigo", según destacan desde Solidarios, organización que entiende que la relación directa y cordial con los invitados y los voluntarios "mejora la autoestima de las personas internas y aumenta las garantías para su regreso a la sociedad".

La organización desarrolla desde hace tres años actividades en relación al cine en el citado centro penitenciario. Así, ha proyectado documentales como 'Triana Pura', 'La leyenda del tiempo', 'Omega'; ha desarrollado diferentes ciclos de cine, entre los que figura uno sobre mujeres en el cine, y ha participado en tres ediciones del Festival de Cine Europeo.

Todas estas actividades "han contribuido a la difusión de la creación audiovisual española y, en especial, la andaluza". Para ello se ha trabajado en "estrecha colaboración" con el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla.

Por lo tanto, el cine "siempre ha estado muy presente en la programación" del Aula de Cultura porque "no sólo es un elemento de evasión con el que trasladarse a otros lugares, sino que permite también dotar a las personas privadas de libertad de herramientas para comprender su propia situación".

Por su parte, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias colabora con Solidarios para el Desarrollo desde hace varias décadas, según han destacado desde dicho departamento vinculado al Ministerio del Interior en un comunicado.