Peñaflor presenta en Sevilla su X Ruta de la Tapa, con la participación de casi la totalidad de sus bares y restaurantes

Presentación de la décima edición de la Ruta de la Tapa de Peñaflor. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia ha acogido este martes la presentación de la décima edición de la Ruta de la Tapa de Peñaflor, un evento gastronómico y cultural que se celebrará los días 14, 15 y 16 de noviembre que contará con casi la totalidad de establecimientos hosteleros del municipio y que se ha consolidado como una de las principales citas turísticas del lugar, con la colaboración de Prodetur y la Diputación de Sevilla.

Según ha informado la institución provincial en una nota, en esta edición participarán once establecimientos, el 95% de la oferta hostelera local, lo que, según el Ayuntamiento, refleja "la vitalidad del sector y la implicación de los hosteleros en la promoción turística del municipio".

La ruta permitirá a vecinos y visitantes degustar una amplia variedad de tapas elaboradas con productos locales al precio de tres euros, además de asistir a actividades paralelas como visitas guiadas por el patrimonio histórico, un tren turístico gratuito y diversas propuestas culturales y de animación para todos los públicos.

Los clientes podrán participar en sorteos y premios aportados por la organización y empresas colaboradoras mediante papeletas disponibles en los establecimientos participantes.

El evento se enmarca en la estrategia municipal de diversificación económica hacia el turismo, complementando la actividad agrícola tradicional con la promoción del patrimonio histórico, cultural y natural de Peñaflor. El municipio cuenta con seis bienes declarados de Interés Cultural (BIC) y un entorno junto al río Guadalquivir y las primeras estribaciones de Sierra Morena.

Por su parte, el Ayuntamiento ha agradecido la implicación de los bares y restaurantes, patrocinadores, asociaciones locales y vecinos, invitando a participar en una cita que representa, según el Consistorio, "la hospitalidad, la buena convivencia y el disfrute compartido que caracterizan a Peñaflor".

Entre los establecimientos participantes figuran el Centro Cultural, Bar Central, Palaustre, Bar El Llano, Bodeguita El Pendingue, El Cortijo, El Rincón de Murillo, El Trastero, Cafetería La Juventud, K Te Dije y La Tasca.