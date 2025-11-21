La percepción de oportunidad para emprender en Sevilla alcanza su mejor dato según el Informe GEM

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto al rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, y por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, en la presentación del Informe GEM de Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ha indicado el percepción de oportunidades para emprender ha alcanzado el 29,7 %, "situándose al nivel de las medias andaluza y española". Este estudio realizado dos equipos de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, e impulsado por la Diputación, también advierte de un aumento de la brecha de género en el emprendimiento, hasta casi 3 puntos de diferencia.

Según una nota de la institución provincial, el estudio refleja un retroceso significativo en la confianza para emprender, recogiendo un descenso de las habilidades y conocimientos hasta el 40%. Por otro lado, la tasa TEA asciende al 7,0 %, en línea con Andalucía y muy cercana a la media nacional.

En relación con la consolidación empresarial, la tasa de empresarios consolidados se sitúa en el 5,7 %, mientras que los abandonos empresariales descienden de forma relevante hasta el 2,2 %, menos de la mitad del año anterior. El perfil de los proyectos continúa mostrando un fuerte peso del sector servicios, que supera el 70 % de la actividad.

En materia de innovación, el 45 % de las iniciativas recientes ha desarrollado innovaciones en producto y el 45,1 % en procesos. La orientación internacional también aumenta: exporta el 29,1 % de los proyectos recientes. Además, el 43 % de las iniciativas nacientes y el 52 % de las consolidadas prevén intensificar su digitalización. El componente tecnológico permanece bajo, ya que solo el 7,3 % de los proyectos recientes alcanza un nivel medio o alto.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha asistido a la presentación del informe acompañado por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, y por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro.

Por su parte, Fernández ha destacado la "relevancia" del Informe GEM como "herramienta útil para la toma de decisiones públicas". Ha subrayado su valor en la "capacidad de orientar políticas" que consoliden los avances y corrijan las debilidades del ecosistema emprendedor. También ha indicado la colaboración entre la Diputación, a través de Prodetur, y las dos universidades públicas, como un compromiso con lo público "como garante de igualdad de oportunidades y motor del desarrollo territorial".

En esta línea, ha reseñado la importancia de "crear una verdadera cultura del emprendimiento", basada en el reconocimiento social a las personas emprendedoras, el apoyo desde la educación y la eliminación de trabas administrativas. "Emprender no puede ser una odisea burocrática que haga que cuando alguien quiere montar un negocio, las administraciones, todas, terminemos aburriendo. Y tiene que haber ayuda pública de verdad a fondo perdido para que la gente que tiene valor para arriesgar y que quiere hacerlo encuentre en las administraciones el paraguas, la cápsula suficiente para poder hacerlo", ha afirmado.

Por otro lado, Oliva ha puesto en valor el papel de las universidades pública en la investigación y ha agredecido la colaboración institucional con la Diputación. El rector ha defendido la necesidad de fomentar el emprendimiento desde la universidad "como actitud y como formación específica", de cara a un modelo emprendedor "más tecnológico, digital y sostenible".

En esta línea, Castro ha destacado la consolidación del proyecto después de siete ediciones. También ha señalado defendió el papel de la universidad pública como "garante de igualdad de oportunidades y motor de transformación social".

Desde la perspectiva territorial, Sevilla capital y su entorno continúan liderando la actividad emprendedora, mientras que los municipios medianos de la segunda corona destacan por su elevado potencial. En cuanto al entorno para emprender, el informe confirma que la infraestructura física y de servicios es la condición mejor valorada, y que la educación emprendedora en la etapa escolar sigue siendo la más débil. El índice NECI alcanza un valor de 4,8, superior al registrado en Andalucía, España y la Unión Europea, aunque aún por debajo del aprobado.