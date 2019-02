Pérez (PSOE) critica el "cambio radical" de PP y Cs en Junta, que "no piensan cumplir la promesa en el hospital militar"

Publicado 12/02/2019 14:55:28 CET

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha criticado el "cambio radical de opinión del Gobierno andaluz de derechas" respecto a la apertura del antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñones, la "gran promesa del PP para Sevilla cuando estaba en la oposición", pero que ahora "ya ha dejado claro que no piensa cumplir".

"De un plumazo, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha enterrado la promesa estrella del PP en materia sanitaria: poner en servicio el antiguo hospital militar", ha asegurado la dirigente provincial socialista en un comunicado.

Pérez ha afirmado que esta "marcha atrás" en un asunto que el PP había considerado siempre "primordial" es la "muestra evidente de que el Gobierno de derechas no piensa cumplir ninguna de las promesas que durante años en la oposición hizo a los sevillanos y sevillanas". "La palabra del Partido Popular no tiene ningún valor y los sevillanos y sevillanas saben que no pueden fiarse de sus compromisos", ha lamentado.

Para Verónica Pérez, la "rectificación sobre el hospital militar no será un caso aislado" y recuerda que el PP prometió cuando estaba en la oposición eliminar todas las caracolas de los centros educativos de la provincia, crear miles de puestos de trabajo, reducir al máximo las listas de espera o acometer la ampliación de todas las líneas del metro de Sevilla.

"Ahora que están en el gobierno de la Junta de Andalucía ya nos están avisando de que no tienen margen de maniobra, que no van a poder cumplir con sus compromisos, excepto la bajada de impuestos a los más ricos, que fue la primera decisión que tomó el Ejecutivo de derechas. A partir de ahora vamos a ver claramente cómo el Partido Popular ha engañado a los sevillanos", ha manifestado.