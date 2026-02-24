El periodista e investigador gallego Carlos Estévez profundiza en el 23F con su obra 'Cuando la verdad te alcance'

Foto de familia de la presentado en la Casa de la Provincia del libro de Carlos Estévez sobre el 23F, con el autor de la obra y el periodista Tom Martín Benítez, a la derecha de la imagen. - DIPUTACIÓN

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el 45º aniversario del golpe de Estado de 1981, la Casa de la Provincia de la Diputación ha acogido la presentación de un libro que aporta "nuevas perspectivas" sobre el 23F. La obra en cuestión se titula 'Cuando la verdad te alcance. Lo que el 23F oculta' y su autor es el periodista e investigador gallego Carlos Estévez.

En el acto de presentación, que ha estado a cargo de otro informador, Tom Martín Benítez, y que ha contado con la asistencia de personalidades de la comunicación y el ámbito jurídico, se ha analizado el contenido de esta obra, "que proporciona puntos de vista para entender los entresijos de la Transición española y los secretos que, según el autor, 'han permanecido ocultos durante décadas'", informa la Diputación en una nota de prensa.

Carlos Estévez, que tenía 31 años en el momento del intento de golpe de Estado y trabajaba en los Informativos de Televisión Española, ha dedicado décadas al estudio de los hechos que rodearon el 23F y ha realizado una serie de documentales televisivos sobre este tema.

Para el autor del libro, "poco o nada hemos comprendido del golpe de Estado, quizá porque los acontecimientos parecían una cosa y resultaron ser otra". Estévez concluye así que "el 23F fue una operación de alto riesgo para enderezar el rumbo político que estaba llevando el país y afianzar el futuro de la monarquía".

El periodista desgrana en 'Cuando la verdad te alcance' elementos claves para la comprensión de este acontecimiento, como es la intervención del rey Juan Carlos I, "el hecho de resaltar que el golpe había sido obra de un grupo de ultraderechistas nostálgicos de épocas pasadas, las maniobras de determinados partidos políticos en torno a la 'Operación Armada' y otros elementos, que Estévez considera "una versión edulcorada y simplona que ha prevalecido, de que un pequeño grupo de militares que no representaban el sentir del Ejército daban un golpe que se truncó gracias a la firme determinación del rey, cuando la realidad histórica es que se trató de un golpe anunciado".