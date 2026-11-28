La periodista Charo Cobano presenta la novela 'Cuando vuelva la primavera'. - CHARO COBANO

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista sevillana Charo Cobano debuta como escritora con la novela 'Cuando vuelva la primavera', una historia protagonizada por tres mujeres cuyas vidas se cruzan por casualidad frente a un cuadro durante una exposición en Sevilla.

Makena, Inés y Julia parecen no tener nada en común, pero lo que ninguna imagina es que el momento en el que se conocen será el comienzo de una amistad capaz de cambiar sus vidas. Y es que, en esta historia, la escritora se adentra en situaciones y emociones que se asumen de forma cotidiana, pero que esconden dolor y violencia, según se detalla en un comunicado sobre esta nueva novela, recogido por Europa Press.

"Renuncias personales, sacrificios impuestos, relaciones que se desgastan, sentimientos que desafían lo establecido y esos límites que no se ponen porque cuesta reconocer", añade la reseña de esta novela, que cuenta la historia de mujeres que tienen "vidas muy diferentes pero comparten un hilo invisible", el de "los silencios, las dudas y el miedo a tomar las riendas de su propio camino".

En la primera novela de Cobano planea "la sombra de la violencia en múltiples facetas". "Desde la más burda y evidente hasta aquella que de forma sutil va calando lentamente para mermar las capacidades de decisión, de elección y de reacción, generando bloqueos que les llevan a mirar hacia otro lado", apunta la escritora.

Pero, al margen de este aspecto, con tintes "algo sombríos", la obra es "un canto a la valentía, al coraje de romper con situaciones que hemos creído normales, a la esperanza, y al valor de sentirse arropada para actuar con determinación", explica la autora. Todo ello, con la ciudad de Sevilla como telón de fondo; un escenario "lleno de personalidad, capaz de acoger tanto la intimidad de las vivencias de las tres mujeres como los giros que marcarán sus destinos".

"Este libro es fruto de la necesidad permanente que tengo de contar historias, de escribir. En concreto, además, la novela describe situaciones que desgraciadamente no nos resultan ajenas ni lejanas y que, en cierta forma, podríamos reconocer en nuestro entorno", asegura la autora, quien, tras una dilatada trayectoria en el ámbito de la comunicación, ha dado el salto a la literatura con esta obra.

'Cuando vuelva la primavera' de la editorial Donbuk, de San José de la Rinconada, se ha presentado oficialmente en esta localidad sevillana, en el marco del Encuentro de Escritores que organiza la editorial y que este año ha cumplido su undécima edición.

Periodista de formación y profesión, Charo Cobano desarrolla su trayectoria en el ámbito de la comunicación en la administración pública. Su experiencia profesional, ligada al valor de las historias, las palabras y la comunicación, encuentra en la literatura una nueva vía de expresión. Su primera incursión literaria fue con 'Sucedió en Sevilla'..., una antología de once relatos escritos de diversos publicada en 2025.