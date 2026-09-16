Fiscalía pide cuatro años de prisión por dejar atrapado y patear a un policía durante un registro antidroga en Sevilla

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres se sentarán en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla el próximo 23 de septiembre acusados de dejar atrapado a un Policía Nacional, al que posteriormente propinaron patadas y puñetados, mientras el funcionario realizaba el registro de su inmueble, que era empleado como punto de venta de drogas.

Por los hechos enfrentarán una petición fiscal de cuatro años y seis meses de prisión, según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, consultado por Europa Press.

Según refiere el Ministerio Público, ya en mayo de 2025 este inmueble era utilizado "como un punto de venta de drogas tóxicas y estupefacientes", en el que los acusados actuaban "de manera coordinada", pues uno vendía la droga a los clientes y otro coordinaba las actuaciones de compraventa.

A finales del referido mes, el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla autorizó la entrada y registro del mismo, una actuación en la que se llegaron a incautar más de 24 gramos de droga de distintos tipos por valor de más de 1.604 euros.

De hecho, los agentes también incautaron una libreta con anotaciones, una balanza de precisión con restos de sustancias y recortes de plástico para la dispensación, así como un billete de 10 euros y otro de cinco.

Una vez los agentes de la Policía Nacional estaban dispuestos a acceder al recinto, estos dos investigados intentaron impedir su entrada, por lo que empujaron la puerta de acceso de la vivienda y dejaron atrapado a uno de los dos funcionarios. Después, propinaron patadas y puñetazos, según ahonda el Ministerio Público.

Los hechos narrados, prosigue el escrito, son constitutivos de sendos delitos contra la salud pública, atentado y un delito leve de lesiones.

Por ello, los encausados enfrentan una petición fiscal de cuatro años y seis meses de prisión, ello de cara al juicio señalado para el próximo 23 de septiembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.