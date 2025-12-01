Pilatus Aircraft Iberia abre su fábrica en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con la previsión de alcanzar los 500 empleos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno visita las instalaciones de Pilatus Aircraft Ibérica en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La multinacional aeronaútica Pilatus Aircraft Ibérica ha abierto este lunes su primera planta fuera de Suiza en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). El nuevo centro de 8.468 metros cuadrados será una fábrica de grandes estructuras para su modelo de jet privado PC-24 y cableados en toda Europa. Se estima que alcance los 500 empleos en los próximos años-.

Esta fábrica es uno de los ejes de la inversión de entre 75 y 100 millones de euros de la empresa en Andalucía. También han adquirido en septiembre de este año 97.000 metros cuadrados en el Parque Logístico de Carmona (Sevilla). Este solar actuará de auxiliar a los trabajos que se realizan en Alcalá.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, el Jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Braco y la alcaldesa del municipio, Ana Isabe Jiménez, entre otras autoridades.

En declaraciones ante los medios recogidas por Europa Press, Moreno ha destacado la importancia de esta nueva sede para reforzar el papel de Andalucía como "gran polo aeronáutico" del sur de Europa. A la par que ha agradecido "la confianza plena" de la empresa con la comunidad.

En esta línea, el presidente ha asegurado que la Junta va a ofrecer un importante "respaldo institucional" ofreciendo "estabilidad, seguridad y un marco para la inversión". "Somos la segunda comunidad en industria de defensa, queremos seguir avanzando y progresando", ha afirmado Moreno en un día que ha calificado como lleno de "optimismo y felicidad".

Por su parte, Jiménez ha mostrado su satisfacción ante la apertura y el papel de los parques industriales del municipio. "Son un entorno atractivo para la inversión, por el nivel de servicios con el que cuentan, por el apoyo decidido del Ayuntamiento y por las sinergias que ofrecen las 3.000 empresas de nuestra localidad", ha asegurado.

Pilatus Aircraft es una empresa suiza con cerca de 90 años de historia y líder en la fabricación de jets privados, aviones de entrenamiento militar y simuladores de vuelo en Europa, que está presente también en Estados Unidos y Australia, aunque mantiene la fabricación y ensamblaje en Suiza.

Cuenta con un importante volumen de negocio de miles de millones de euros y más de 5.000 aviones entregados hasta la fecha.